В Украине предлагают изменить процедуру перерегистрации автомобиля

Министерство внутренних дел запланировали внести кардинальные изменения в порядок получения удостоверения водителя, подготовки водителей и регистрации транспортных средств.
Об этом говорится на официальном сайте ведомства в проекте постановления Кабмина «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины».
Так, проект акта предусматривает возможность заключения договора купли-продажи автомобиля (оказания услуги по перерегистрации транспортного средства) в электронном виде с использованием сервиса «Электронный кабинет водителя» без личного присутствия в таком органе субъекта получения услуги.
Отметим, что каждый автомобилист может воспользоваться «Электронным кабинетом водителя» для того, чтобы осуществить ту или иную операцию. Чтобы получить к нему доступ, нужно ввести данные через ID.GOV.UA или через ПРИВАТ BANKID.
С помощью онлайн-сервиса можно сделать следующее:
Кроме того, срок между теоретическим и практическим экзаменами в территориальном сервисном центре МВД увеличится с трех месяцев до двух лет.
В удостоверении водителя в случае сдачи практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач будут проставлять соответствующую отметку. Нормы, регулирующие отношения в части подачи соответствующих документов для подтверждения навыков управления транспортными средствами, будут исключены.
Постановление предусматривает предоставление возможности лицам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют территориальные сервисные центры МВД, осуществить обмен национального водительского удостоверения, получить международное удостоверение водителя в мобильных сервисных центрах МВД (специально оборудованные транспортные средства).
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