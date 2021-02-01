SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту.

Американская компания Илона Маска SpaceX провела успешный запуск очередной партии из 60 мини-спутников для интернет связи Starlink. Теперь на орбите находится 1023 космических аппаратов системы Starlink.
Трансляция запуска спутников велась на канале NASA в YouTube.
Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила спутники на орбиту, был осуществлен в четверг, 4 января, из комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде (США).
Это уже 18-й вывод на орбиту группы спутников Starlink. Первый запуск был осуществлен еще в мае 2019 года. Компания SpaceX рассчитывает развернуть на орбите группу из 12 тысяч космических аппаратов для создания полномасштабной сети, для покрытия интернетом всей территории Земли.
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