Южная Корея установит 3000 скоростных электрозаправок в 2021 году

Южная Корея планирует в текущем году развивать инфраструктуру для электромобилей и установит 3000 новых станций скоростной зарядки.
В первую очередь планируется установить 43 сверхбыстрые зарядные станции.
А в Министерстве финансов заявили, что будут предоставлять автопроизводителям субсидии для обеспечения мест еще как минимум на 80 таких станций.
По первоначальному плану, 2280 зарядных станций разместят в местах, где частные организации не желают устанавливать зарядные станции ввиду высокой стоимости. Например, у частных супермаркетов.
Также государство поддержит частных операторов в установке 289 станций в местах, которые являются более доступными и выгодными. Правительство даже субсидирует 300 станций скоростной зарядки на остановках.
Стоит отметить, что финансирование мощных зарядных устройств стало необходимым лишь тогда, когда Hyundai и Kia выпустили свои первые электромобили с 800-вольтовыми системами.
Напомним, в прошлом году в стране насчитывалось 9805 зарядных станций. С новыми 3000 запланированными станциями сеть должна увеличиться до более 12 000 пунктов.
Министерство охраны окружающей среды Южной Кореи предполагает, что к концу этого года электромобилей корейского производства будет более 300 000 единиц.
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