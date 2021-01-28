0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 123 0

Группа «ОККО» официально заявила о покупке Херсонской нефтеперевалки

Группа «ОККО» официально заявила о покупке Херсонской нефтеперевалки

Группа «ОККО» официально заявила о покупке Херсонского нефтеперевалочного комплекса и планирует инвестировать в модернизацию комплекса до 3 млн долларов.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу компании.

«По предварительным оценкам наших специалистов, объем инвестиций в модернизацию комплекса может составить до 3 млн долларов», — заявил вице-президента ОККО Юрий Кучабский.

«В ОККО отметили, что приобретение комплекса поможет создать мощную логистическую базу для более эффективного и мобильного обеспечения топливом автозаправочных комплексов сети на юге и востоке Украины. Также ОККО делает серьезный шаг в диверсификации источников поставок топлива», — говорится в сообщении.

«Получив собственные портовые мощности, мы получаем и прямой доступ к средиземноморскому рынку. И при благоприятной конъюнктуре можем наращивать объемы импорта в Украину топлива из Греции, Болгарии, Турции, Туркменистана и других стран. Речь идет о 150−200 тыс тонн в год», — сказал Кучабский.

Херсонский нефтеперевалочный комплекс состоит из нефтегавани, где проводится разгрузка танкеров и хранения нефтепродуктов, а также — нефтебазы, которая имеет доступ к железнодорожной инфраструктуре. Объекты соединены нефтепродуктопроводом.

В компании также отметили, что летом прошлого года для ОККО открыли 2 кредитные линии по 35 млн долларов со стороны ЕБРР и IFC, часть средств планируется направить на реконструкцию Херсонской нефтеперевалки.

Отметим, что в январе 2021 года АМКУ разрешил АО «Концерн «Галнафтогаз» (группа «OKKO») получить контроль над ООО «Нафта Трансшипмент» (ранее ООО «Варуна-Вест»), которая стала владельцем недвижимого имущества Херсонского нефтеперевалочного комплекса, проданного в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Концерн Галнафтогаз» (группа «ОККО») ожидает разрешения от Антимонопольного комитета на приобретение ООО «Нафта Трансшипмент» (ранее ООО «Варуна-Вест), которое в декабре приобрело Херсонский нефтеперевалочный комплекс олигарха Курченко.

В декабре 2019-го владельцем Херсонского нефтеперевалочного комплекса стало ООО «Варуна-Вест» с орбиты владельца АО «Концерн Галнафтогаз» (бренд «ОККО») Виталия Антонова.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.