Группа «ОККО» официально заявила о покупке Херсонской нефтеперевалки

Группа «ОККО» официально заявила о покупке Херсонского нефтеперевалочного комплекса и планирует инвестировать в модернизацию комплекса до 3 млн долларов.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу компании.
«По предварительным оценкам наших специалистов, объем инвестиций в модернизацию комплекса может составить до 3 млн долларов», — заявил вице-президента ОККО Юрий Кучабский.
«В ОККО отметили, что приобретение комплекса поможет создать мощную логистическую базу для более эффективного и мобильного обеспечения топливом автозаправочных комплексов сети на юге и востоке Украины. Также ОККО делает серьезный шаг в диверсификации источников поставок топлива», — говорится в сообщении.
«Получив собственные портовые мощности, мы получаем и прямой доступ к средиземноморскому рынку. И при благоприятной конъюнктуре можем наращивать объемы импорта в Украину топлива из Греции, Болгарии, Турции, Туркменистана и других стран. Речь идет о 150−200 тыс тонн в год», — сказал Кучабский.
Херсонский нефтеперевалочный комплекс состоит из нефтегавани, где проводится разгрузка танкеров и хранения нефтепродуктов, а также — нефтебазы, которая имеет доступ к железнодорожной инфраструктуре. Объекты соединены нефтепродуктопроводом.
В компании также отметили, что летом прошлого года для ОККО открыли 2 кредитные линии по 35 млн долларов со стороны ЕБРР и IFC, часть средств планируется направить на реконструкцию Херсонской нефтеперевалки.
Отметим, что в январе 2021 года АМКУ разрешил АО «Концерн «Галнафтогаз» (группа «OKKO») получить контроль над ООО «Нафта Трансшипмент» (ранее ООО «Варуна-Вест»), которая стала владельцем недвижимого имущества Херсонского нефтеперевалочного комплекса, проданного в декабре 2019 года.
Ранее сообщалось, что «Концерн Галнафтогаз» (группа «ОККО») ожидает разрешения от Антимонопольного комитета на приобретение ООО «Нафта Трансшипмент» (ранее ООО «Варуна-Вест), которое в декабре приобрело Херсонский нефтеперевалочный комплекс олигарха Курченко.
В декабре 2019-го владельцем Херсонского нефтеперевалочного комплекса стало ООО «Варуна-Вест» с орбиты владельца АО «Концерн Галнафтогаз» (бренд «ОККО») Виталия Антонова.
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