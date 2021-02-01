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За январь 2021 года товарооборот Украины составил $8,14 млрд

За январь 2021 года товарооборот Украины составил $8,14 млрд

Товарооборот в январе 2021 года составил $8,14 млрд, что на $140 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе 2020 года — $8,28 млрд).

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

В январе 2021 г. в Украине импортировали товаров на $4,2 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. импорт вырос на $87 млн ​​или на 2%). Экспортировали из Украины товаров на $3,9 млрд (уменьшение экспорта составило $227 млн ​​или 5%). Сальдо отрицательное – $284 млн.

Страны, из которых больше всего импортировали в Украину:

  • Китай – $654 млн,
  • Россия- $358 млн,
  • Германия – $299 млн.

Экспортировали из Украины больше всего в:

  • Китай – на $515 млн,
  • Польшу – на $296 млн,
  • Турцию – $293 млн.


Инфографика: ГТС

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • черные металлы – на $746 млн
  • зерновые – на $562 млн
  • руды – на $517 млн

Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров:

  • топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки – $1 млрд;
  • электрические машины, оборудование и их части – $421 млн;
  • реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства – $396 млн.


Инфографика: ГТС

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По материалам Finance.UA
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