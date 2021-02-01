За январь 2021 года товарооборот Украины составил $8,14 млрд

Товарооборот в январе 2021 года составил $8,14 млрд, что на $140 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе 2020 года — $8,28 млрд).
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
В январе 2021 г. в Украине импортировали товаров на $4,2 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. импорт вырос на $87 млн или на 2%). Экспортировали из Украины товаров на $3,9 млрд (уменьшение экспорта составило $227 млн или 5%). Сальдо отрицательное – $284 млн.
Страны, из которых больше всего импортировали в Украину:
Экспортировали из Украины больше всего в:
Инфографика: ГТС
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров:
Инфографика: ГТС
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