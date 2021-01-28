По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (47,452 млн грн и 52,662 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (67 и 43), максимальный курс продажи доллара 28,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,06−28,07 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 110 активные заявки по доллару на сумму 100,114 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
28,1500 — 7 777
28,0500 — 888
28,0500 — 30 000
28,0500 — 150 000
28,0500 — 10 000
28,0400 — 120 000
28,0400 — 35 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
28,0400 — 20 000
28,0400 — 20 000
28,0400 — 5 000
28,0400 — 10 000
28,0400 — 30 000
28,0400 — 5 000
28,0500 — 30 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,0697 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,0271 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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