По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (47,452 млн грн и 52,662 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (67 и 43), максимальный курс продажи доллара 28,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,06−28,07 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 110 активные заявки по доллару на сумму 100,114 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

28,1500 — 7 777

28,0500 — 888

28,0500 — 30 000

28,0500 — 150 000

28,0500 — 10 000

28,0400 — 120 000

28,0400 — 35 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

28,0400 — 20 000

28,0400 — 20 000

28,0400 — 5 000

28,0400 — 10 000

28,0400 — 30 000

28,0400 — 5 000

28,0500 — 30 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,0697 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,0271 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua