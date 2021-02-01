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McDonald's начал тестовые продажи бургеров с котлетой из растительного мяса

McDonald's начал тестовые продажи бургеров с котлетой из растительного мяса

McDonald’s без лишнего шума запустил в Дании и Швеции тестовые продажи бургеров McPlant Burger, в которых вместо мяса используется котлета из гороха и рисового белка, пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Представитель сети фастфуда рассказал агентству, что пробные продажи McPlant Burger начались в нескольких ресторанах сети еще в январе. Предварительные итоги эксперимента он не раскрыл.

В Швеции пробные продажи продлятся до 15 марта, в Дании – до 12 апреля. Ранее McDonald’s тестировал продажи бургеров с растительной котлетой в Канаде и обещал представить линейку McPlant, использующую заменители мяса, в 2021 году.

Рецептура McPlant разработана совместно с компанией Beyond Meat, которая производит растительное мясо. Котлета в бургере приготовлена ​​из белка на основе гороха, вторичным белковым ингредиентом в ее составе является рисовый белок. В состав McPlant также входят сыр, салат, помидоры, соленые огурцы, лук, майонез, горчица и кетчуп.

По результатам эксперимента в Швеции и Дании, бургеры McPlant могут появиться и на других рынках. После этого линейку продуктов из альтернативного мяса планируется дополнить заменителями мяса птицы.

По словам главы McDonald’s Криса Кемпчински, страны Скандинавии, где началось тестирование McPlant Burger – ключевой рынок для альтернативного мяса на растительной основе.

По материалам Mind
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