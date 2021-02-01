0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Финансовый отчет Sony: 4,5 миллиона PlayStation-5, 4,1 миллиона копий Spider-Man

Финансовый отчет Sony: 4,5 миллиона PlayStation-5, 4,1 миллиона копий Spider-Man

За последний квартал 2020 года Sony продала 4,5 миллиона PlayStation 5. Такой же результат показала PlayStation 4 по итогам первых трех месяцев продаж (PS5 только незначительно обошла PS4, что позволяет говорить о лучшем результате в истории). Общие продажи PS4 достигли 115,1 миллиона, увеличились за квартал на 1,4 миллиона единиц.

Выручка Sony за три месяца составила примерно 25,7 миллиарда долларов в переводе с японских иен (на 9% выше, чем в аналогичном квартале 2019 года), операционная прибыль — 3,42 миллиарда долларов (рост на 20%), а чистая прибыль — 3,54 миллиарда долларов (рост на 62%).

Лучший результат среди подразделений Sony ожидаемо показала PlayStation, а на втором и третьем месте — потребительская электроника Electronics Products & Solutions (EP&S) и финансовые сервисы соответственно. Подразделение Sony Pictures оказалась на третьем с конца месте.

За весь 2020-й выручка PlayStation составила 22,7 миллиарда долларов — это новый рекорд не только для подразделения Sony, но и для всей индустрии. Операционная прибыль подразделения впервые превысила 3 миллиарда долларов (3,4 миллиарда) — предыдущий рекорд (2,4 миллиарда долларов) держался с 2018 фискального года.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.