Финансовый отчет Sony: 4,5 миллиона PlayStation-5, 4,1 миллиона копий Spider-Man

За последний квартал 2020 года Sony продала 4,5 миллиона PlayStation 5. Такой же результат показала PlayStation 4 по итогам первых трех месяцев продаж (PS5 только незначительно обошла PS4, что позволяет говорить о лучшем результате в истории). Общие продажи PS4 достигли 115,1 миллиона, увеличились за квартал на 1,4 миллиона единиц.
Выручка Sony за три месяца составила примерно 25,7 миллиарда долларов в переводе с японских иен (на 9% выше, чем в аналогичном квартале 2019 года), операционная прибыль — 3,42 миллиарда долларов (рост на 20%), а чистая прибыль — 3,54 миллиарда долларов (рост на 62%).
Лучший результат среди подразделений Sony ожидаемо показала PlayStation, а на втором и третьем месте — потребительская электроника Electronics Products & Solutions (EP&S) и финансовые сервисы соответственно. Подразделение Sony Pictures оказалась на третьем с конца месте.
За весь 2020-й выручка PlayStation составила 22,7 миллиарда долларов — это новый рекорд не только для подразделения Sony, но и для всей индустрии. Операционная прибыль подразделения впервые превысила 3 миллиарда долларов (3,4 миллиарда) — предыдущий рекорд (2,4 миллиарда долларов) держался с 2018 фискального года.
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