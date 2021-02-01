Экспорт товаров в январе сократился на 5,6%

В январе Украина экспортировала товаров на $3,93 млрд, что на $270 млн или 5,6% меньше показателей января 2020 года.

Об этом сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.

Причиной сокращения он называет меньшие физические объемы экспорта кукурузы, пшеницы, сои и шрота.

Объемы экспорта кукурузы упали на 45,61% до $403,5 млн против $741 млн в прошлом году в январе. Экспорт пшеницы составил $123,6 млн против $178,87 млн, что на 55,28 млн или 30,9% меньше показателя в январе 2020-го.

Экспорт сои упал на 50,71% или на $61,31 млн до $50,71 млн против $112 млн в январе прошлого года. Экспорт шрота составил $118,5 млн против $179,4 млн, что на 33,93% или $60,86 млн меньше в январе год назад.

В то же время, торгпред отмечает положительные тенденции на 2021 год, учитывая внутреннюю продовольственную безопасность и соблюдение балансов потребления.

В частности экспорт черной металлургии рос как к декабрю 2020 года (+$30 млн), так и к январю (+$32 млн). Итого экспорт за январь составил $745,8 млн.

По промышленным категориям товаров за исключением металлургии, руды и топлива рост по сравнению с январем в прошлом году составил $30 млн – с $990 млн до $1,02 млрд (+3,21%).

В то же время импорт по этим категориям сократился на $60 млн – с $2,59 млрд до $2,53 млрд (-2,19%).