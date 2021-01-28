0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 104 0

"Нафтогаз" договорился с 29 компаниями о ценах на газ не выше 6,99 грн в феврале

"Нафтогаз" договорился с 29 компаниями о ценах на газ не выше 6,99 грн в феврале

ООО «Газоснабжающая компания „Нафтогаз Трейдинг“» заключила новые договоры с 26 сбытовыми предприятиями из 13 регионов для поставок газа населению в феврале по фиксированной правительством цене — не выше 6,99 грн за кубометр. Еще 3 поставщика решили работать по подписанным ранее годовым контрактам, взяв на себя все ценовые риски.

Об этом сообщается на сайте компании.

Таким образом, Нафтогаз Трейдинг предоставит ресурс 29 компаниям с ожидаемыми поставками более 100 млн куб. м в месяц для обеспечения почти 1,2 млн бытовых потребителей.

Читайте также: При смене поставщика газа потребителю могут прийти две платежки

«Договор предусматривает передачу компании EIC-кодов бытовых потребителей и их адресов для формирования прогнозных объемов поставок и обеспечения целевого использования газа. Цена на неподтвержденные объемы будет определяться по рыночной формуле на дату поставки. Рамочный договор содержит пункт о неразглашении информации для обеспечения защиты данных», — сообщают в компании.

По словам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, Украине необходимо создать базу потребителей энергоресурсов, которая позволяет оказывать адресную помощь наиболее незащищенным абонентам в период резких колебаний цен.

«Это станет финальным шагом на пути завершения реформы газового рынка Украины и при этом позволит эффективно реализовывать социальные механизмы защиты тех, кто в этом нуждается. Нафтогаз Украины, который обеспечивает газом напрямую 9% населения, будет продвигать эту идею и готов участвовать в ее реализации, с соблюдением норм о защите личной информации», — отметил он.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины 18 января 2021 года постановлением № 25 ввел природный газ в перечень товаров, которые имеют существенное социальное значение, и установил ограничение цены на него при поставке бытовым потребителям на уровне 6,99 грн за кубометр с 1 февраля и на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года.
  • По данным Госстата, в Украине насчитывается 11,6 млн бытовых потребителей газа. За 6 месяцев 2020 года они использовали 4,3 млрд куб м газа. Газ населению поставляют 60 сбытовых предприятий.

Показатели «с потолка»? От чего зависят ваши счета за отопление

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.