"Нафтогаз" договорился с 29 компаниями о ценах на газ не выше 6,99 грн в феврале

ООО «Газоснабжающая компания „Нафтогаз Трейдинг“» заключила новые договоры с 26 сбытовыми предприятиями из 13 регионов для поставок газа населению в феврале по фиксированной правительством цене — не выше 6,99 грн за кубометр. Еще 3 поставщика решили работать по подписанным ранее годовым контрактам, взяв на себя все ценовые риски.

Об этом сообщается на сайте компании.

Таким образом, Нафтогаз Трейдинг предоставит ресурс 29 компаниям с ожидаемыми поставками более 100 млн куб. м в месяц для обеспечения почти 1,2 млн бытовых потребителей.

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«Договор предусматривает передачу компании EIC-кодов бытовых потребителей и их адресов для формирования прогнозных объемов поставок и обеспечения целевого использования газа. Цена на неподтвержденные объемы будет определяться по рыночной формуле на дату поставки. Рамочный договор содержит пункт о неразглашении информации для обеспечения защиты данных», — сообщают в компании.

По словам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, Украине необходимо создать базу потребителей энергоресурсов, которая позволяет оказывать адресную помощь наиболее незащищенным абонентам в период резких колебаний цен.

«Это станет финальным шагом на пути завершения реформы газового рынка Украины и при этом позволит эффективно реализовывать социальные механизмы защиты тех, кто в этом нуждается. Нафтогаз Украины, который обеспечивает газом напрямую 9% населения, будет продвигать эту идею и готов участвовать в ее реализации, с соблюдением норм о защите личной информации», — отметил он.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины 18 января 2021 года постановлением № 25 ввел природный газ в перечень товаров, которые имеют существенное социальное значение, и установил ограничение цены на него при поставке бытовым потребителям на уровне 6,99 грн за кубометр с 1 февраля и на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года.