SkyUp запускает рейсы из Украины в Италию

Авиакомпания SkyUp Airlines запускает авиарейсы из Киева и Львова в Италию. Первые рейсы запланированы на 21 мая.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Авиакомпания SkyUp анонсирует два новых рейса в Италию: в Северный Бергамо и Южный Бари. Старт полетов по направлению Львов — Бергамо — Львов запланирован на 21 мая 2021 г., а Киев — Бари — Киев — с 29 мая 2021 г», — говорится в сообщении.

График рейсов:

рейсы Львов-Бергамо-Львов будут выполняться по понедельникам и пятницам;

Киев-Бари-Киев — каждый вторник и субботу.

Стоимость билетов (цены указаны без багажа):

Киев — Бари от 1264 грн;

Бари — Киев от 1339 грн;

Львов — Бергамо от 840 грн;

Бергамо — Львов от 851 грн.

Рейс в Бари дополняет полеты из Киева в Болонью, Бергамо, Катанию, Ламецию Терме, Неаполь, Рим и Римини, которые SkyUp планирует начать этой весной.

Планы компании:

SkyUp в конце мая планирует открыть рейсы в Римини из Харькова. Билеты уже доступны на сайте авиакомпании.

Справка Finance.ua:

Во всех аэропортах Украины регистрация на рейсы SkyUp начинается за 2,5 часа и оканчивается за 45 минут до вылета. Посадка будет завершаться за 20 минут до вылета.