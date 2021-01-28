SkyUp запускает рейсы из Украины в Италию

Авиакомпания SkyUp Airlines запускает авиарейсы из Киева и Львова в Италию. Первые рейсы запланированы на 21 мая.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Авиакомпания SkyUp анонсирует два новых рейса в Италию: в Северный Бергамо и Южный Бари. Старт полетов по направлению Львов — Бергамо — Львов запланирован на 21 мая 2021 г., а Киев — Бари — Киев — с 29 мая 2021 г», — говорится в сообщении.
График рейсов:
Стоимость билетов (цены указаны без багажа):
Рейс в Бари дополняет полеты из Киева в Болонью, Бергамо, Катанию, Ламецию Терме, Неаполь, Рим и Римини, которые SkyUp планирует начать этой весной.
Планы компании:
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