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SkyUp запускает рейсы из Украины в Италию

SkyUp запускает рейсы из Украины в Италию

Авиакомпания SkyUp Airlines запускает авиарейсы из Киева и Львова в Италию. Первые рейсы запланированы на 21 мая.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Авиакомпания SkyUp анонсирует два новых рейса в Италию: в Северный Бергамо и Южный Бари. Старт полетов по направлению Львов — Бергамо — Львов запланирован на 21 мая 2021 г., а Киев — Бари — Киев — с 29 мая 2021 г», — говорится в сообщении.

График рейсов:

  • рейсы Львов-Бергамо-Львов будут выполняться по понедельникам и пятницам;
  • Киев-Бари-Киев — каждый вторник и субботу.

Стоимость билетов (цены указаны без багажа):

  • Киев — Бари от 1264 грн;
  • Бари — Киев от 1339 грн;
  • Львов — Бергамо от 840 грн;
  • Бергамо — Львов от 851 грн.

Рейс в Бари дополняет полеты из Киева в Болонью, Бергамо, Катанию, Ламецию Терме, Неаполь, Рим и Римини, которые SkyUp планирует начать этой весной.

Планы компании:

  • SkyUp в конце мая планирует открыть рейсы в Римини из Харькова. Билеты уже доступны на сайте авиакомпании.

Справка Finance.ua:

  • Во всех аэропортах Украины регистрация на рейсы SkyUp начинается за 2,5 часа и оканчивается за 45 минут до вылета. Посадка будет завершаться за 20 минут до вылета.
  • Авиакомпания с 20 января 2021 года увеличила максимальный вес одного места ручной клади с 7 до 9 кг.

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По материалам Finance.UA
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