Google заключил шестилетний контракт с Ford на предоставление услуг по облачным вычислениям

Ford и Google заключают контракт на 6 лет, по которому технологический гигант будет отвечать за большую часть растущих возможностей подключения к автомобилям. Google также предоставит облачные вычисления и другие технологические услуги.
Партнерство, о котором было объявлено в понедельник, направлено на оптимизацию операций Ford и ускорение текущего плана реструктуризации на сумму 11 миллиардов долларов. Это знаменует собой серьезный сдвиг для автопроизводителя, который в последние годы ежегодно тратил сотни миллионов долларов на разработку и обслуживание таких систем.
Это также даст Google нового крупного покупателя в технологиях облачных вычислений. Amazon и Microsoft являются прямыми конкурентами Google в этой сфере. Компания готова использовать такие активы, как доминирование в мобильных устройствах, для развития своего облачного бизнеса. Сделка не является эксклюзивной и позволяет компаниям использовать другие облачные сервисы или существующие центры обработки данных Ford.
В соответствии с соглашением, автомобили Ford и Lincoln будут оснащены Android, Google Assistant, Google Maps и Google Play, начиная с 2023 года, а Google Cloud позволит использовать другие типы услуг. Например, Google заявил, что Ford хочет использовать облако технологического гиганта для создания системы отправки клиентам сообщений о возможностях технического обслуживания или обмена.
Компании заявили, что Google также поможет Ford использовать искусственный интеллект в таких областях, как логистика цепочки поставок и производство.
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