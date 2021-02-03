Метод "сырьевых ножниц" предсказывает ревальвацию гривни - эксперты

Экономический эксперт Алексей Кущ считает, что «курсовую температуру» позволяет с высокой долей вероятности определить метод, который он называет «сырьевые ножницы». Этот метод заключается в сравнении ценовых индикаторов на нефть и на железную руду на мировых рынках. Если ценовой индикатор руды ниже нефти — будет девальвация, если выше — ревальвация.

На сегодняшний день руда чуть ли не втрое дороже нефти. Соответственно, экономист считает, что предпосылок для девальвации нет, скорее наоборот. По его словам, этот метод практически никогда не дает сбоев.

«Этот метод, конечно, не дает прогноз на какой-то небольшой срок, например, на месяц. Но он позволяет прогнозировать тенденцию, общий тренд на текущий момент. Внутри тренда, понятно, могут быть курсовые отскоки вверх-вниз, могут влиять сезонные факторы. Но если „сырьевые ножницы“ работают в нашу пользу, амплитуда будет двигаться в сторону укрепления гривны. В феврале, скорее всего, курс доллара будет волатилен, как и сейчас, никаких резких движений вверх или вниз не ожидается. Колебания могут составить плюс-минус несколько десятков копеек. А с конца февраля или даже с начала марта начнется ревальвация», — считает Алексей Кущ.

Эксперт также отмечает, что многое будет зависеть от активности нерезидентов. Но такого сильного укрепления гривны, как в 2019 году, не ожидает.

«Я прогнозирую, что интерес нерезидентов восстановится, но не в таком объеме, который был, например, в 2019 году, когда гривна укрепилась на 15%. Где-то в половине того объема. Небольшой возврат нерезидентов уже зафиксирован, а с весны он может усилиться», — прогнозирует Алексей Кущ.

В феврале можем увидеть доллар по 27,5? Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович также прогнозирует укрепление гривны, причем уже в феврале.

«В феврале, по нашим прогнозам, гривна будет постепенно укрепляться и к концу месяца может даже достичь уровня 27,5 грн за доллар. Происходить это будет, с одной стороны, под влиянием умеренного спроса на валюту, а с другой — из-за поддержки со стороны нерезидентов и экспортеров. В декабре и январе иностранцы купили новых ОВГЗ на 20 млрд грн, чем сдержали ослабление гривны, сохранив стабильный курс. И это при том, что большую часть времени НБУ не осуществлял валютных интервенций на рынок. В феврале уровень спроса нерезидентов на ОВГЗ может сохраниться высоким. Также в этом месяце вырастут объемы налоговых платежей. Это потребует от экспортеров больших объемов продажи валюты для обеспечения уплаты налогов», — говорит Тарас Котович.

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