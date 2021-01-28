США выступают за пересмотр газового контракта Украины и России

Соединенные Штаты Америки выступают за пересмотр контракта между Украиной и Россией на транзит газа в страны Европейского союза. Это могло бы стать одним из условий отмены санкций против газопровода «Северный поток-2».

Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По словам официального представителя США, Вашингтон призывает к пересмотру соглашения, которое регулирует транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему. При этом источник не сообщает детали такого предложения и не уточняет, какие именно пункты газового контракта следовало бы изменить, чтобы снять санкции.