США выступают за пересмотр газового контракта Украины и России

Соединенные Штаты Америки выступают за пересмотр контракта между Украиной и Россией на транзит газа в страны Европейского союза. Это могло бы стать одним из условий отмены санкций против газопровода «Северный поток-2».
Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
По словам официального представителя США, Вашингтон призывает к пересмотру соглашения, которое регулирует транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему. При этом источник не сообщает детали такого предложения и не уточняет, какие именно пункты газового контракта следовало бы изменить, чтобы снять санкции.
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