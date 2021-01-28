0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 116 0

В Украине находится около $49 млрд иностранного капитала — Совет Нацбанка

В Украине находится около $49 млрд иностранного капитала — Совет Нацбанка

На конец прошлого года в экономике Украины было $ 49 млрд иностранного капитала, из которого $ 16 млрд было инвестировано в последние пять лет, включая $ 3,2 млрд реинвестированного капитала.

Об этом сообщил председатель совета НБУ Богдан Данилишин на своей Facebook-странице.

Иностранный капитал преимущественно сконцентрирован в отраслях с быстрым оборотом средств, а не в производстве. Более 40% всех привлеченных инвестиций приходится на сферы торговли, финансов, операций с недвижимостью и связи. В машиностроение было вложено всего 2% от общего объема иностранных инвестиций, в сельское хозяйство — 1,6%.

Отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2020 году составил $ 420 млн, в том числе за счет увеличения прямых инвестиций резидентов за границу и оттока капитала прямых инвесторов из Украины (минус $ 98 млн). Для сравнения, в 2019 году приток ПИИ в Украину составил $ 5,2 млрд.

Убыточная деятельность предприятий с иностранными инвестициями стала причиной сокращения реинвестированных ими доходов в 2020 году на $ 1,2 млрд (в 2019 году + $ 3,3 млрд).

Объем выплат доходов от инвестиций в пользу нерезидентов в 2020 году составил $ 7,9 млрд, однако баланс первичных доходов оставался положительным за счет $ 12,1 млрд поступления на оплату труда.

По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.