В Украине находится около $49 млрд иностранного капитала — Совет Нацбанка

На конец прошлого года в экономике Украины было $ 49 млрд иностранного капитала, из которого $ 16 млрд было инвестировано в последние пять лет, включая $ 3,2 млрд реинвестированного капитала.
Об этом сообщил председатель совета НБУ Богдан Данилишин на своей Facebook-странице.
Иностранный капитал преимущественно сконцентрирован в отраслях с быстрым оборотом средств, а не в производстве. Более 40% всех привлеченных инвестиций приходится на сферы торговли, финансов, операций с недвижимостью и связи. В машиностроение было вложено всего 2% от общего объема иностранных инвестиций, в сельское хозяйство — 1,6%.
Отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2020 году составил $ 420 млн, в том числе за счет увеличения прямых инвестиций резидентов за границу и оттока капитала прямых инвесторов из Украины (минус $ 98 млн). Для сравнения, в 2019 году приток ПИИ в Украину составил $ 5,2 млрд.
Убыточная деятельность предприятий с иностранными инвестициями стала причиной сокращения реинвестированных ими доходов в 2020 году на $ 1,2 млрд (в 2019 году + $ 3,3 млрд).
Объем выплат доходов от инвестиций в пользу нерезидентов в 2020 году составил $ 7,9 млрд, однако баланс первичных доходов оставался положительным за счет $ 12,1 млрд поступления на оплату труда.
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