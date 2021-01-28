Сколько будут стоить новые Kia сборки ЗАЗ (фото)

Объявлены цены на седан Kia Rio и кроссовер Kia Rio X украинской сборки. Напомним, две модели корейской марки будут выпускать на Запорожском автозаводе.
Об этом пишет topgir.com.ua.
седан Kia Rio
Новые Kia Rio Sedan и Kia Rio X сборки ЗАЗ предложены с бензиновыми моторами объемом 1,4 л (100 л. с.) и 1,6 л (123 л. с.) и с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП.
Купить Киа Рио 2021 можно по цене от 427 302 гривен за седан и от 451 287 гривен за кроссовер. Базовая версия Classic получила фронтальные подушки безопасности, ESP, подогрев сидений, кондиционер, магнитолу.
В топовом варианте Prestige (504 054 за Rio Sedan и 544 275 гривен за Rio X) 6 подушек безопасности, добавлены климат-контроль, круиз-контроль, камера с 8-дюймовым дисплеем, подогрев задних сидений, датчики света и дождя, парктроник, литые диски. Получается, в линейке ЗАЗ новые Kia по цене заняли нишу между моделями Лады и купе-кроссовером Renault Arkana.
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