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Сервис Spotify научится подстраиваться под настроение слушателей

Сервис Spotify научится подстраиваться под настроение слушателей

Сервис потокового аудио Spotify сможет распознавать речь пользователей и предлагать им музыку, в зависимости от настроения. Разработчики уже запатентовали соответствующую технологию для улучшения работы алгоритма.

Об этом сообщает Independent.

Ожидается, что новая технология распознавания будет использовать информацию об «интонации, стрессе, ритме и т.д.» при анализе голоса. Алгоритм сможет анализировать эмоциональное состояние, пол, возраст или акцент и рекомендовать музыку в соответствии с полученными данными.

Специально для улучшения новой технологии Spotify попросил пользователей предоставлять личную информацию о том, что им нравится или наоборот, в ходе опросов с «ответами на несколько запросов, чтобы система могла определить вкусы пользователя».

Компания подала заявку на патент в 2018 году, но он был утвержден 12 января 2021 года.

Spotify – интернет-сервис потокового аудио (стриминговий сервис), позволяющий легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции. Приложение предоставляет услуги легального стриминга аудиозаписей основных мировых и независимых лейблов в режиме онлайн, включая BBC, Sony, EMI, Warner Music Group и Universal. Сервис доступен на рынках 92 стран, в том числе и в Украине.

Ранее музыкальный сервис Spotify опубликовал список лучших артистов, песен и альбомов 2020 года. Рейтинг самых популярных произведений возглавила песня Blinding Lights канадского исполнителя The Weeken.

По материалам ua.news
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