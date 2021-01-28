Киевгорстрой строит одновременно 27 ЖК только в Киеве, – глава компании

Киевгорстрой строит в Киеве одновременно почти три десятка жилых комплексов. Об этом UBR.ua рассказал президент этой крупнейшей столичной строительной компании Игорь Кушнир.
По его словам, на данном этапе Киевгорстрой ведет строительство 27 жилых комплексов только в столице с площадью порядка 2,5 млн кв.м недвижимости.
Об успешных показателях компании, считает ее президент, свидетельствует также общая площадь сданных в прошлом году объектов недвижимости.
“В целом по итогу года сдали в эксплуатацию 360 тыс. квадратных метров недвижимости. Это хороший показатель”, – подчеркивает Кушнир.
Для сравнения, общая площадь завершенного в первом полугодии 2020 года всеми столичными застройщиками жилья составляет 405 тыс. “квадратов”.
Напомним, по мнению главы Киевгорстроя, Государственная архитектурно-строительная инспекция отказывала во вводе в эксплуатацию бывших ЖК “Укрбуда”, которые достраивал “Киевгорстрой”, по формальным поводам.
При этом, несмотря на очень сложный для всего строительного рынка период, начавшийся с падения в апреле прошлого года продаж из-за введенного локдауна, руководству “Киевгорстроя” удалось удержать компанию на стабильном уровне.
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