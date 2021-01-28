0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Киевгорстрой строит одновременно 27 ЖК только в Киеве, – глава компании

Киевгорстрой строит одновременно 27 ЖК только в Киеве, – глава компании

Киевгорстрой строит в Киеве одновременно почти три десятка жилых комплексов. Об этом UBR.ua рассказал президент этой крупнейшей столичной строительной компании Игорь Кушнир.

По его словам, на данном этапе Киевгорстрой ведет строительство 27 жилых комплексов только в столице с площадью порядка 2,5 млн кв.м недвижимости.

Об успешных показателях компании, считает ее президент, свидетельствует также общая площадь сданных в прошлом году объектов недвижимости.

“В целом по итогу года сдали в эксплуатацию 360 тыс. квадратных метров недвижимости. Это хороший показатель”, – подчеркивает Кушнир.

Для сравнения, общая площадь завершенного в первом полугодии 2020 года всеми столичными застройщиками жилья составляет 405 тыс. “квадратов”.

Напомним, по мнению главы Киевгорстроя, Государственная архитектурно-строительная инспекция отказывала во вводе в эксплуатацию бывших ЖК “Укрбуда”, которые достраивал “Киевгорстрой”, по формальным поводам.

При этом, несмотря на очень сложный для всего строительного рынка период, начавшийся с падения в апреле прошлого года продаж из-за введенного локдауна, руководству “Киевгорстроя” удалось удержать компанию на стабильном уровне.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.