Украинская «дочка» российского «Сбербанка» увеличила прибыль в 2020 году

АО «Сбербанк» по итогам работы в 2020 году получил 932,5 млн грн чистой прибыли, что более чем вдвое превышает результат 2019 года (441,8 млн грн), свидетельствует отчетность банка.

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала банка на 1 января 2021 года составлял 70,18% (при норме не меньше 10%).

«Сбербанк» безуспешно пытается продать дочерний банк в Украине после начала российской агрессии и введения украинскими властями санкций против российских госбанков. Ранее Национальный банк Украины не согласовал нескольких потенциальных покупателей актива.