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В ПФУ рассказали, как избежать ошибок при подсчете страхового стажа

В ПФУ рассказали, как избежать ошибок при подсчете страхового стажа

Ошибки работников страховой сферы ведут к потере стажа застрахованных лиц.

Как избежать таких ошибок, рассказали в Пенсионном фонде Киевской области.

Как говорится в сообщении, в Пенсионном фонде Украины сформирована и постоянно пополняется уникальная база данных обо всех застрахованных лицах – Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

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“На каждое застрахованное лицо в Реестре создается персональная электронная учетная карточка с уникальным номером, в которой накапливается немало важной информации. На основе данных, имеющихся в Реестре застрахованных лиц, производится начисление всех социальных выплат: оплата листков нетрудоспособности, выплата пособий по безработице, субсидий, пенсий, начисления других государственных пособий”, – отмечают в фонде.

Одним из источников наполнения Реестра застрахованных лиц является отчетность страхователей о начислении взносов и информация об уплате взносов. Поэтому большое внимание уделяется исправлению ошибочных отчетов.

“Если страхователем подан отчет с ошибками и не проведена корректировка, соответственно застрахованные лица данного страхователя теряют стаж и данные о начисленной заработной плате за этот период”, – отмечают в ПФ.

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Также руководителями и бухгалтерами часто допускаются ошибки в отчетности, в частности, в идентификационных номерах, паспортных данных лиц, которые отказались от регистрационного номера учетной карточки плательщиков налогов по религиозным убеждениям, проводится неверное отображение переходных сумм больничных и отпускных, есть случаи неотражения лица в отчетности, начисление заработной платы меньше минимально установленного размера.

Каждое из этих нарушений приводит к потере стажа застрахованным лицом. Работниками Фонда ежемесячно проводится работа с предприятиями и организациями по исправлению данных ошибок, но залог накопления достоверной информации в учетной карточке каждого застрахованного лица и получения в будущем гарантированных государством выплат – это именно контроль и проверка персональных данных каждой личностью самостоятельно.

Сделать это можно через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины по ссылке.

Как проверить свой страховой стаж 🧐

По материалам Finance.UA
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