SpaceX проверила двигатели ракеты, которая запустит еще 60 спутников Starlink

Компания SpaceX Илона Маска провела предстартовый запуск двигателей ракеты-носителя, которая должна отправить на орбиту очередную партию Интернет-спутников Starlink.
Об этом сообщила компания в Твиттер.
«Предстартовый запуск двигателей завершен. Поставили цель: запустить 60 спутников Starlink во вторник, 2 февраля, с космодрома во Флориде», — заявили в SpaceX.
В компании добавили, что сам запуск ракеты-носителя запланирован на 13:19 по киевскому времени.
Также в SpaceX добавили, что сейчас ее сотрудники наблюдают за погодными условиями в районах запуска и приземления ракеты-носителя.
Как сообщалось, 24 января SpaceX осуществила самый масштабный запуск в истории космонавтики — запуск ракеты Transporter-1 SmallSat Rideshare. На борту космического корабля было 133 коммерческих и государственных космических спутника и 10 спутников Starlink — это наибольшее количество спутников, которые когда-либо были доставлены на орбиту одной миссией. Также этот запуск считается рекордным в истории космонавтики по полезной нагрузке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам пообещали зарплаты "как в Польше или Словакии" до 2030 годаВчера, 10:00 - 2629 28
Гетманцев рассказал, повысят ли в Украине налоги для ФЛПВчера, 11:01 - 2268 12
Сегодня открылся первый в Украине магазин IKEA (фото)Вчера, 11:45 - 3819 10
Словакия ужесточает карантин: выход из дома по SMSВчера, 16:31 - 811 9
Несмотря на карантин переводы заробитчан выросли на $200 миллионовВчера, 13:20 - 456 9
В Киеве закрылась сеть заведений общественного питанияВчера, 15:44 - 5519
Сколько получают украинские пенсионеры (инфографика)Вчера, 08:01 - 5393
Зарплаты в регионах: где платят больше (инфографика)Вчера, 09:00 - 4269
Сегодня открылся первый в Украине магазин IKEA (фото)Вчера, 11:45 - 3819 10
Украинцам пообещали зарплаты "как в Польше или Словакии" до 2030 годаВчера, 10:00 - 2629 28
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)Вчера, 15:48 - 182
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 608
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1325
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 1121 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1976 2