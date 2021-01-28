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SpaceX проверила двигатели ракеты, которая запустит еще 60 спутников Starlink

SpaceX проверила двигатели ракеты, которая запустит еще 60 спутников Starlink

Компания SpaceX Илона Маска провела предстартовый запуск двигателей ракеты-носителя, которая должна отправить на орбиту очередную партию Интернет-спутников Starlink.

Об этом сообщила компания в Твиттер.

«Предстартовый запуск двигателей завершен. Поставили цель: запустить 60 спутников Starlink во вторник, 2 февраля, с космодрома во Флориде», — заявили в SpaceX.

В компании добавили, что сам запуск ракеты-носителя запланирован на 13:19 по киевскому времени.

Также в SpaceX добавили, что сейчас ее сотрудники наблюдают за погодными условиями в районах запуска и приземления ракеты-носителя.

Как сообщалось, 24 января SpaceX осуществила самый масштабный запуск в истории космонавтики — запуск ракеты Transporter-1 SmallSat Rideshare. На борту космического корабля было 133 коммерческих и государственных космических спутника и 10 спутников Starlink — это наибольшее количество спутников, которые когда-либо были доставлены на орбиту одной миссией. Также этот запуск считается рекордным в истории космонавтики по полезной нагрузке.

По материалам УКРИНФОРМ
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