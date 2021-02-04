В Нацбанке считают, что повышение учетной ставки в 2021 году неизбежно

Большинство комитета по монетарной политике (КМП) Нацбанка склоняется к повышению учетной ставки в 2021 году. Речь идет об умеренном росте до 6,5-7% в течение следующих месяцев.

Об этом шла речь во время заседания КМП относительно уровня учетной ставки, сообщает пресс-служба НБУ.

Члены КМП считают, что повышение учетной ставки будет способствовать ослаблению фундаментального инфляционного давления. Кроме того, это должно улучшить инфляционные ожидания, а потому поможет постепенно замедлить инфляцию и вернуть ее к целевому диапазону 5% +/-1 п. п. в начале 2022 года.

“Во время обсуждения прогнозной траектории учетной ставки мнения членов КМП также разделились, хотя подавляющее большинство считает повышение учетной ставки в 2021 году неизбежным”, – говорится в сообщении.

Однако несколько членов комитета считают, что повышение учетной ставки не понадобится, учитывая временный характер проинфляционных факторов и вероятное поступление иностранного капитала. Последний фактор, вероятно, сможет позволить НБУ даже несколько снизить учетную ставку до нового рекордного уровня.

Напомним, Правление Национального банка 21 января приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

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