В Нацбанке считают, что повышение учетной ставки в 2021 году неизбежно

Большинство комитета по монетарной политике (КМП) Нацбанка склоняется к повышению учетной ставки в 2021 году. Речь идет об умеренном росте до 6,5-7% в течение следующих месяцев.
Об этом шла речь во время заседания КМП относительно уровня учетной ставки, сообщает пресс-служба НБУ.
Члены КМП считают, что повышение учетной ставки будет способствовать ослаблению фундаментального инфляционного давления. Кроме того, это должно улучшить инфляционные ожидания, а потому поможет постепенно замедлить инфляцию и вернуть ее к целевому диапазону 5% +/-1 п. п. в начале 2022 года.
“Во время обсуждения прогнозной траектории учетной ставки мнения членов КМП также разделились, хотя подавляющее большинство считает повышение учетной ставки в 2021 году неизбежным”, – говорится в сообщении.
Однако несколько членов комитета считают, что повышение учетной ставки не понадобится, учитывая временный характер проинфляционных факторов и вероятное поступление иностранного капитала. Последний фактор, вероятно, сможет позволить НБУ даже несколько снизить учетную ставку до нового рекордного уровня.
Напомним, Правление Национального банка 21 января приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ужесточение штрафов за нарушение ПДД не даст эфекта в Украине, - экспертВчера, 19:00 - 3098 12
Ограничения и требования - какие отметки появятся в водительских удостоверениях6 ч. назад - 8859 4
Разница в 350%: что нужно сделать, чтобы Украина догнала средние зарплаты в ПольшеВчера, 18:00 - 1198 4
Компенсации по тарифам на электроэнергию потребителям с электрообогревомВчера, 10:02 - 14494 3
Кому из пенсионеров положена прибавка в 500 гривенВчера, 11:12 - 76370 2
Ограничения и требования - какие отметки появятся в водительских удостоверениях6 ч. назад - 8859 4
Метод "сырьевых ножниц" предсказывает ревальвацию гривни - экспертыВчера, 20:07 - 5503 1
В ПФУ рассказали, как избежать ошибок при подсчете страхового стажа4 ч. назад - 4999 1
Как правильно оформить расписку о займе денег (инфографика)5 ч. назад - 3291
Ужесточение штрафов за нарушение ПДД не даст эфекта в Украине, - экспертВчера, 19:00 - 3098 12
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 185
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 462
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1108
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1004
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1827