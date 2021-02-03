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Компенсации по тарифам на электроэнергию потребителям с электрообогревом

Компенсации по тарифам на электроэнергию потребителям с электрообогревом

Компенсации потребителям, которые используют электрообогревательные установки, будут предоставляться на их лицевые счета автоматически.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

“Ввести предоставление компенсаций на оплату электрической энергии, потребленную в первом квартале 2021 года, в связи с отменой отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей (кроме получающих жилищную субсидию)”, – закреплено постановлением Кабинета Министров №64 от 1 февраля 2021 года, которым утвержден Порядок использования средств для предоставления компенсации отдельным категориям потребителей, пользующимся электрообогревательными установками.

Что нужно. Премьер подчеркнул, что никаких справок и заявлений писать не надо.

  • Компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками и у которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения.
  • Компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа. В общем, это больше чем 600 000 украинских семей. Государство выделит на такой вид компенсаций 1,4 млрд грн.

Напомним, Кабинет Министров постановлением №1325 от 28 декабря 2020 года ввел единый фиксированный тариф для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-час (с НДС) на период с 1 января по 31 марта и тем самым отменил льготный тариф для населения в размере 0,9 грн/кВт-час за первые 100 кВт-час месячного потребления, а также другие льготные тарифы.

Справка Finance.ua:

  • Правительство на заседании 20 января одобрило направление 1,4 млрд грн на предоставление компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в первом квартале 2021 года, в связи с отменой отдельных сниженных тарифов некоторым категориям потребителей (кроме тех, которые имеют субсидию).
  • Речь идет о жителях домов с электроотопительными установками, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на сниженный тариф; жителей негазифицированных многоквартирных домов и домов, где отсутствует централизованное теплоснабжение, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на сниженный тариф; многодетных и приемных семьях, детских домах семейного типа.
  • Компенсация будет покрывать разницу стоимости потребленной электроэнергии, которая возникла из-за отмены сниженных тарифов и применения фиксированной цены для бытовых потребителей.

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По материалам Finance.UA
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