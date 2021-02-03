Компенсации по тарифам на электроэнергию потребителям с электрообогревом

Компенсации потребителям, которые используют электрообогревательные установки, будут предоставляться на их лицевые счета автоматически.
Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.
“Ввести предоставление компенсаций на оплату электрической энергии, потребленную в первом квартале 2021 года, в связи с отменой отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей (кроме получающих жилищную субсидию)”, – закреплено постановлением Кабинета Министров №64 от 1 февраля 2021 года, которым утвержден Порядок использования средств для предоставления компенсации отдельным категориям потребителей, пользующимся электрообогревательными установками.
Что нужно. Премьер подчеркнул, что никаких справок и заявлений писать не надо.
Напомним, Кабинет Министров постановлением №1325 от 28 декабря 2020 года ввел единый фиксированный тариф для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-час (с НДС) на период с 1 января по 31 марта и тем самым отменил льготный тариф для населения в размере 0,9 грн/кВт-час за первые 100 кВт-час месячного потребления, а также другие льготные тарифы.
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