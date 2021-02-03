Стоимость электромобилей может уменьшиться благодаря новой уникальной технологии

В большинстве современных электромобилей используются батареи, содержащие никель и кобальт. Однако такие батареи могут перегреваться и представляют потенциальную угрозу безопасности. Более того, они дорогие, а кобальт токсичен.

Более дешевая и безопасная альтернатива, которая называется литий-железо-фосфатными батареями (LFP), может оказаться лучшим вариантом.

Так, университетская команда штата Пенсильвания нагрела LFP-батареи до 60 градусов и поддерживала эту температуру. В таком режиме батареи работали лучше, чем два стандартных типа никелевых батарей, работающих при более низких рабочих температурах. Сейчас производители электромобилей предпочитают батареи на основе никеля, потому что такие батареи имеют более высокую плотность энергии. Это означает, что они обеспечивают электромобилю больший пробег на одной зарядке.

Впрочем, в университете показали, если разогретые батареи LFP заряжаются часто, но частично (это можно сделать всего за 10 минут, прим.), то электромобили с литиевыми батареями могут преодолевать большие расстояния. Такой подход к зарядке может быть более безопасным, чем полная зарядка никелевой батареи, так как в последнем случае они могут нагреться до температур, при которых может возникнуть пожар.

Хотя для нагрева LFP-батарей потребуется дополнительная энергия, однако “горячая” литиевая технология дает преимущества в производительности, которые должны перевесить любые дополнительные расходы, считают исследователи.