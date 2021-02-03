Samsung работает над инновационными дисплеями

Компания Samsung Display подтвердила, что работает над складными и выдвижными дисплеями, похожими на те, что во время CES 2021 показала LG. Однако у дисплейного подразделения есть и другие интересные идеи.

Старший вице-президент Samsung Display Чой Квон Ён заявил, что первые складные и выдвижные дисплеи появятся в текущем году. Причем компания Samsung станет первым производителем, который будет использовать подобные дисплеи. Она также станет основным заказчиком Samsung Display. В каких именно устройствах они появятся в первую очередь, он не уточнил.

Эти экраны должны быть достаточно прочными и использовать новые технологии. Компания также будет полагаться на такие важные функции, как высокая частота обновления изображения и низкое энергопотребление. К сожалению, технологии, которые получат Z Flip 3 и Galaxy Fold 3, названы не были.

Заметим, что первый смартфон с растягивающимся дисплеем представила компания Oppo (речь идет о Find X 2021, который показали в середине ноября 2020 года). Вторым представленным на рынке смартфоном-трансформером стал LG Rollable.