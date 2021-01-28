Специалисты Центрального межрегионального управления Министерства юстиции в г. Киеве разъяснили, как оформить недвижимость на ребенка.
«Чтобы передать недвижимость в собственность ребенка, можно составить завещание или договор дарения. В то же время, по завещанию лицо станет владельцем имущества только после смерти завещателя», — сообщают в Минюсте.
Чтобы передать имущество своему ребенку, родители несовершеннолетних должны сначала получить положительное решение (разрешение) от органа опеки и попечительства. Без разрешения невозможно заключить ряд сделок на имя ребенка. Разрешение на совершение сделок относительно недвижимого имущества ребенка предоставляется органом опеки и попечительства после проверки, проводимой в течение одного месяца, и только в случае гарантирования сохранения права ребенка на жилье.
Как отмечается, только подача заявления для получения разрешения не гарантирует положительного решения вопроса. Органы опеки и попечительства могут отказать в предоставлении разрешения на совершение сделок относительно недвижимого имущества ребенка с одновременным обращением к нотариусу о наложении запрета отчуждения такого имущества только в случаях, если ими установлено, что:
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«Конечно же, дарственная не подразумевает передачу чего-то взамен. Нельзя предусмотреть в договоре дарения то, что, например, квартира дарится в обмен на что-нибудь или подарок обязывает совершить в пользу дарителя любые действия. В договор могут быть внесены некоторые условия, такие как запрет на продажу, обмен, разделение и другие обременения подарка на определенный срок», — добавляют в министерстве.
Например, отец может подарить дом своему малолетнему сыну, но по условиям договора дарения запретить продавать этот дом до наступления определенного возраста или по истечении определенного в договоре срока.
«По умолчанию имуществом ребенка управляют его родители, которые обязаны обеспечивать его сохранность и использование исключительно в интересах ребенка. Если между родителями не заключен специальный договор, распределяющий их обязанности по управлению, то считается, что они делают это вместе», — объясняет Минюст.
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