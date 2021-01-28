Visa планирует расширить использование криптовалюты в транзакциях

Компания Visa планирует укрепить безопасность и расширить применение транзакций с использованием криптовалют.

Об этом заявил руководитель платежной системы Альфред Келли во время телеконференции с инвесторами, посвященной финансовому отчету за первый квартал фискального года, передает The Block.

По словам Келли, Visa планирует заключать партнерские соглашения с операторами кошельков и биржами, благодаря чему клиенты смогут покупать и продавать криптовалюты, а также использовать их при совершении покупок в фиате.

«Сеть Visa поддерживает 160 валют. Нет причин, чтобы мы не расширили этот перечень конкретной цифровой валютой. Это произойдет, если она станет признанным средством обмена», — заявил топ-менеджер.

Келли разграничивает цифровые активы на два отдельных класса. При этом, биткойн в его представлении выступает цифровым золотом.

Национальные цифровые валюты (CBDC) и обеспеченные фиатом стейбклкоины подпадают под определение «новой платежной инновации». Последние имеют потенциал для использования в глобальной электронной коммерции.

Келли допустил возможность использования криптовалют в качестве платежной опции без их конвертации в фиат.