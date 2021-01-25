НБУ оценил пользу "Большой стройки" для экономики

Нацбанк оценил влияние увеличения в 2020 году госрасходов на дорожную инфраструктуру в ВВП в 1,4−1,5 процентных пункта.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

«В 2020 году расходы бюджета на дорожное хозяйство стали приоритетными и стремительно возросли (в 2020 году были почти вдвое выше, чем по итогам 2019 года). Анализ на основе тендерной документации свидетельствует, что для львиной доли дорог предусмотрен текущий мелкий и средний ремонт, поэтому рост этих расходов отражался в значительной степени как прирост государственного потребления, а не валового накопления основного капитала», — заявили в Нацбанке.

Читайте также: Криклий объяснил, почему деньги из COVID-фонда направили на дороги

«Увеличение расходов бюджета на инфраструктурные проекты отразилось на росте строительства, а именно на объемах строительства инженерных сооружений (включают в том числе транспортную инфраструктуру: железные дороги, взлетно-посадочные полосы, мосты, эстакады, трубопроводы и коммуникации, дамбы)», — отмечается в отчете.

В НБУ объяснили, что оценки основывались на двух методах:

первый — расчет мультипликатора выпуска и эффекта на ВДВ ( GVA effect) от увеличения конечного спроса вследствие больших расходов на дорожное хозяйство на основе таблиц «затраты — выпуск»;

второй — на основе структурной VAR -модели с четырьмя лагами.

«В соответствии с первым методом, мультипликатор выпуска строительства оценен в 3,5, тогда как эффект на ВДВ — 0,96. По второму методу отклик реального ВВП на шок расходов является положительным и достигает своего пика во втором квартале после момента возникновения шока. По обоим методам влияние на ВВП в 2020 году от увеличения бюджетных расходов на дорожную инфраструктуру оценено в 1.4−1.5 п. п», — говорится в отчете.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫