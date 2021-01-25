НБУ оценил пользу "Большой стройки" для экономики

Нацбанк оценил влияние увеличения в 2020 году госрасходов на дорожную инфраструктуру в ВВП в 1,4−1,5 процентных пункта.
Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.
«В 2020 году расходы бюджета на дорожное хозяйство стали приоритетными и стремительно возросли (в 2020 году были почти вдвое выше, чем по итогам 2019 года). Анализ на основе тендерной документации свидетельствует, что для львиной доли дорог предусмотрен текущий мелкий и средний ремонт, поэтому рост этих расходов отражался в значительной степени как прирост государственного потребления, а не валового накопления основного капитала», — заявили в Нацбанке.
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«Увеличение расходов бюджета на инфраструктурные проекты отразилось на росте строительства, а именно на объемах строительства инженерных сооружений (включают в том числе транспортную инфраструктуру: железные дороги, взлетно-посадочные полосы, мосты, эстакады, трубопроводы и коммуникации, дамбы)», — отмечается в отчете.
В НБУ объяснили, что оценки основывались на двух методах:
«В соответствии с первым методом, мультипликатор выпуска строительства оценен в 3,5, тогда как эффект на ВДВ — 0,96. По второму методу отклик реального ВВП на шок расходов является положительным и достигает своего пика во втором квартале после момента возникновения шока. По обоим методам влияние на ВВП в 2020 году от увеличения бюджетных расходов на дорожную инфраструктуру оценено в 1.4−1.5 п. п», — говорится в отчете.
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