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IKEA открывает свой первый магазин в Украине 1 февраля

IKEA открывает свой первый магазин в Украине 1 февраля

Уже 1 февраля компания встретит своих первых украинских покупателей в магазине городского формата в Киеве, который находится в Blockbuster Mall.

Об этом сообщили Finance.ua в пресс-службе компании IKEA.

В магазине будут действовать строгие меры безопасности, включая социальное дистанцирование, обязательное ношение маски и проверку температуры, а также регулярную дезинфекцию помещений.

Согласно действующим ограничениям, магазин сможет одновременно вместить не более 500 человек, поэтому заранее благодарим наших будущих посетителей за понимание.

Магазин городского формата в Киеве станет первым магазином ІКЕА в городском формате в регионе Юго-Восточной Европы (Украина, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения).

Напомним, ІКЕА в мае прошлого года запустила в Украине интернет-магазин.

Справка Finance.ua:

  • Как известно, IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в сентябре 2018 года. Изначально предполагалось, что объект появится в ТРЦ Ocean Mall в середине 2019 года.
  • Позже открытие магазина IKEA было перенесено на конец 2019 года. Тогда украинские СМИ выяснили, что ритейлер подписал договор на открытие магазина площадью около 6 тыс. кв. м в ТРЦ Blockbuster Mall. Затем запуск перенесли на весну 2020 года, однако теперь снова отложили из-за карантина.
По материалам Finance.UA
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