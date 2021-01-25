IKEA открывает свой первый магазин в Украине 1 февраля

Уже 1 февраля компания встретит своих первых украинских покупателей в магазине городского формата в Киеве, который находится в Blockbuster Mall.
Об этом сообщили Finance.ua в пресс-службе компании IKEA.
В магазине будут действовать строгие меры безопасности, включая социальное дистанцирование, обязательное ношение маски и проверку температуры, а также регулярную дезинфекцию помещений.
Согласно действующим ограничениям, магазин сможет одновременно вместить не более 500 человек, поэтому заранее благодарим наших будущих посетителей за понимание.
Магазин городского формата в Киеве станет первым магазином ІКЕА в городском формате в регионе Юго-Восточной Европы (Украина, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения).
Напомним, ІКЕА в мае прошлого года запустила в Украине интернет-магазин.
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