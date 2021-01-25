Цены в строительстве выросли почти на 10% в течение 2020

В декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года строительно-монтажные работы подорожали на 9,6%. Больше всего цены выросли во втором полугодии 2020 года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Согласно данным Госстата, больше всего за 2020 год подорожало строительство комплексных промышленных сооружений — на 31,6%. Меньше всего подорожало строительство транспортных сооружений — на 3,4%.
В течение 2020 года цены в строительстве росли примерно одинаково. В частности, в первом квартале цены выросли на 2,3%, в третьем — на 2,1%, в четвертом — на 3%. И только во втором квартале 2020 года цены в строительстве почти не изменились — выросли только на 0,6%.
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