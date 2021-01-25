Цены в строительстве выросли почти на 10% в течение 2020

В декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года строительно-монтажные работы подорожали на 9,6%. Больше всего цены выросли во втором полугодии 2020 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстата, больше всего за 2020 год подорожало строительство комплексных промышленных сооружений — на 31,6%. Меньше всего подорожало строительство транспортных сооружений — на 3,4%.

В течение 2020 года цены в строительстве росли примерно одинаково. В частности, в первом квартале цены выросли на 2,3%, в третьем — на 2,1%, в четвертом — на 3%. И только во втором квартале 2020 года цены в строительстве почти не изменились — выросли только на 0,6%.

Справка Finance.ua:

Чтобы провести реновацию всех украинских многоэтажных домов, которые требуют капитального ремонта, необходимо 146 млрд евро. Только первый этап реконструкции требует 600 тыс. евро для каждой многоэтажки и 10 тыс. евро с одной квартиры.

С начала 2021-го цены на первичное жилье в Киеве подскочили на 5−15%. Этот тренд сохранится и на протяжении всего года.