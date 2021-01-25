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Telegram работает над опцией импорта чатов из WhatsApp и других мессенджеров

Telegram работает над опцией импорта чатов из WhatsApp и других мессенджеров

Telegram занялся разработкой функции переноса чатов из сторонних приложений. В предпоследнем обновлении компания добавила её на iOS — она позволяла загружать чаты из WhatsApp и других мессенджеров. Однако, через несколько минут вышло очередное обновление, в котором убрали все упоминания этой функции, пишет 9to5mac.

Функцию добавили в рамках обновления 7.4 и журналистам удалось попробовать новый инструмент на примере WhatsApp. Чтобы воспользоваться опцией, нужно выбрать любой контакт в WhatsApp и выбрать опцию «Экспорт чата». После этого приложение создаст архив с файлами, которые можно перенести в Telegram через iOS Share Sheet. Telegram спросит, с каким контактом вы хотите синхронизировать диалог, после чего приложение добавит все файлы и сообщения в чат. Информация будет синхронизирована для обоих участников беседы.

Как отмечает издание, некоторым пользователям импорт диалогов может оставаться доступным до сих пор. Тем не менее, компания пока не запустила опцию официально.

По материалам 3dnews.ru
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