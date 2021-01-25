Telegram работает над опцией импорта чатов из WhatsApp и других мессенджеров

Telegram занялся разработкой функции переноса чатов из сторонних приложений. В предпоследнем обновлении компания добавила её на iOS — она позволяла загружать чаты из WhatsApp и других мессенджеров. Однако, через несколько минут вышло очередное обновление, в котором убрали все упоминания этой функции, пишет 9to5mac.

Функцию добавили в рамках обновления 7.4 и журналистам удалось попробовать новый инструмент на примере WhatsApp. Чтобы воспользоваться опцией, нужно выбрать любой контакт в WhatsApp и выбрать опцию «Экспорт чата». После этого приложение создаст архив с файлами, которые можно перенести в Telegram через iOS Share Sheet. Telegram спросит, с каким контактом вы хотите синхронизировать диалог, после чего приложение добавит все файлы и сообщения в чат. Информация будет синхронизирована для обоих участников беседы.

Как отмечает издание, некоторым пользователям импорт диалогов может оставаться доступным до сих пор. Тем не менее, компания пока не запустила опцию официально.