В Украине появится еще один вид госслужбы

В Украине появится еще один вид государственной службы – парламентская служба. Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №4530.

Закон определяет общие принципы деятельности парламентской службы. Вводится понятие парламентской службы; принципы деятельности парламентских служащих; должности парламентской службы.

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Предлагается определить такие составляющие системы управления парламентской службой: Верховная Рада, председатель ВР, комитеты Рады, председатели комитетов, руководитель Аппарата, комиссия по отбору парламентских государственных служащих категории “А”, комиссия по отбору парламентских государственных служащих категорий “Б” и “В”, служба управления персоналом аппарата.

Определяются полномочия каждого субъекта управления парламентской службы.

К претендентам на должности парламентской государственной службы определены общие и специальные требования.

В законе определены и особенности дисциплинарной ответственности парламентских госслужащих, а также прекращение парламентской госслужбы и гарантии прав парламентских госслужащих после прекращения службы.

Напомним, ранее профильный комитет рекомендовал ВР одобрить этот проект закона за основу.