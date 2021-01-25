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ВР рекомендует установить спецтариф на электроэнергию до 100 кВт-ч

ВР рекомендует установить спецтариф на электроэнергию до 100 кВт-ч

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления о защите населения в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Речь идет о проекте постановления № 4650.

Об этом стало известно из трансляции заседания ВР.

«За» проголосовали 337 нардепов.

Этим документом Рада предоставила Кабинету министров ряд рекомендаций, а именно:

  • установить специальный тариф на электроэнергию за потребление до 100 кВт-ч в месяц.
  • ввести государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, горячее водоснабжение, электроэнергию и природный газ;
  • установить отдельный тариф на электроэнергию для домов за потребление до 3000 кВт-ч в месяц (включительно).

Также предусмотрено усовершенствовать механизм поддержки уязвимых потребителей и рассмотреть возможность компенсации расходов, понесенных потребителями, проживающими в домах, за объем потребленной электроэнергии до 3000 кВт-ч в месяц (включительно).

Кроме того, правительству рекомендуют установить льготы на электроэнергию населению, проживающему в 30-километровой зоне атомных электростанций, и детским домам семейного типа.

КМУ обязали в месячный срок представить Раде предложения по поводу изменений в бюджет-2021 для увеличения расходов по бюджетной программе «Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме».

Кабмин также должен представить ВР предложения по изменениям в законодательство для завершения отопительного сезона 2020−2021 гг. на основе системы предоставления ЖКУ населению, действовавшей до 1 января 2021 года.

По материалам РБК-Украина
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