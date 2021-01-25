Boeing заявила о рекордном годовом убытке в истории компании

В 2020 году из-за пандемии коронавирусной болезни, затронувшей и сферу туризма, американская авиастроительная корпорация Boeing за год потеряла 11,94 миллиарда долларов.
Об этом говорится в свежем отчете компании.
Читайте также: Boeing 737 MAX снова разрешат летать в Европу
В то же время в 2019 году ущерб Boeing составил 636 миллионов долларов. За год он увеличился в 19 раз и стал рекордным за всю историю компании.
Отмечается, что выручка Boeing за год упала на 24% – до 58,2 миллиарда долларов.
Некоторые СМИ отмечают, что это произошло, в частности, из-за запрета самолетов Boeing 737 MAX для пассажирских перевозок.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гарантированный покупатель продал «зеленую» электроэнергию по рекордной ценеВчера, 10:43 - 2069 9
Удовлетворить всех невозможно, — глава НКРЭКУ о тарифахВчера, 14:32 - 623 6
Лазебная: добровольные пенсионные взносы принесут государству 35 млрд (инфографика)Вчера, 08:02 - 992 6
В Украине появится еще один вид госслужбыВчера, 15:29 - 1136 4
Рада создала Бюро экономической безопасностиВчера, 15:05 - 656 3
Какие доходы не нужно отражать в декларацииВчера, 09:14 - 6200 2
Кабмин ввел новый вид компенсации. Кому и на каких условиях она достанетсяВчера, 11:17 - 2578 1
Межбанк: как решение ФРС США повлияет на долларВчера, 11:05 - 2258
ПриватБанк открыл кредитование предпринимателей по государственным гарантиямВчера, 14:00 - 2101
Гарантированный покупатель продал «зеленую» электроэнергию по рекордной ценеВчера, 10:43 - 2069 9
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 2021Вчера, 14:10 - 189
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 889
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 890 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1654 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2528 6