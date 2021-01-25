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Boeing заявила о рекордном годовом убытке в истории компании

Boeing заявила о рекордном годовом убытке в истории компании

В 2020 году из-за пандемии коронавирусной болезни, затронувшей и сферу туризма, американская авиастроительная корпорация Boeing за год потеряла 11,94 миллиарда долларов.

Об этом говорится в свежем отчете компании.

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В то же время в 2019 году ущерб Boeing составил 636 миллионов долларов. За год он увеличился в 19 раз и стал рекордным за всю историю компании.

Отмечается, что выручка Boeing за год упала на 24% – до 58,2 миллиарда долларов.

Некоторые СМИ отмечают, что это произошло, в частности, из-за запрета самолетов Boeing 737 MAX для пассажирских перевозок.

По материалам Сегодня
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