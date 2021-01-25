Гарантированный покупатель продал «зеленую» электроэнергию по рекордной цене

В ходе торгов на «Украинской энергетической бирже» по продаже электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) зафиксирован ценовой рекорд — 1608 грн/МВт-ч.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте ГП «Гарантированный покупатель».
В ходе торгов были реализованы почти 94 тыс. МВт-ч электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) с периодом поставки в феврале 2021 года. Максимальная цена отдельного продукта, которой удалось достичь благодаря конкурентной борьбе, превысила 1608 грн/МВт-ч.
«Это самая большая сумма, которую покупатели электроэнергии предложили за электроэнергию из ВИЭ», — отмечается в сообщении.
По данным государственного предприятия «Гарантированный покупатель», средневзвешенная цена электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины на 27 января составляет 1606 грн/МВт-ч.
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