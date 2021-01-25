0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 175 0

Гарантированный покупатель продал «зеленую» электроэнергию по рекордной цене

Гарантированный покупатель продал «зеленую» электроэнергию по рекордной цене

В ходе торгов на «Украинской энергетической бирже» по продаже электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) зафиксирован ценовой рекорд — 1608 грн/МВт-ч.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте ГП «Гарантированный покупатель».

В ходе торгов были реализованы почти 94 тыс. МВт-ч электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) с периодом поставки в феврале 2021 года. Максимальная цена отдельного продукта, которой удалось достичь благодаря конкурентной борьбе, превысила 1608 грн/МВт-ч.

«Это самая большая сумма, которую покупатели электроэнергии предложили за электроэнергию из ВИЭ», — отмечается в сообщении.

По данным государственного предприятия «Гарантированный покупатель», средневзвешенная цена электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины на 27 января составляет 1606 грн/МВт-ч.

Справка Finance.ua:

  • 1 декабря 2020 года Министерство энергетики с участием ЧАО «НЭК «Укрэнерго», ГП «Гарантированный покупатель» и Госэнергоэффективности провело согласительное совещание по организации аукционов по продаже «зеленой» электроэнергии в 2021 году.
  • В частности, учитывались: фактическое состояние реализации объектов возобновляемой энергетики, планы развития отрасли в соответствии с Энергетической стратегией Украины до 2035 года и техническая способность энергосистемы Украины к интеграции новых мощностей с поставкой ВИЭ.
По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.