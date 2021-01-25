Индия рассматривает возможность выпуска собственной цифровой валюты

Резервный банк Индии (RBI) начал изучать потенциал цифровой рупии, говорится в отчете о платежных системах страны.

Специалисты регулятора признали рост популярности криптовалют. Однако, по их словам, власти по-прежнему относится к новым активам скептически. RBI отметил среднегодовой темп роста цифровых платежей в 12,5%.

В целом Резервный банк Индии не против цифровой валюты центрального банка (CBDC), но и не спешит ее выпускать. Регулятора интересует целесообразность запуска и потенциал такого решения, следует из отчета.

Напомним, в 2018 году Индия запретила банкам и финансовым организациям оказывать услуги компаниям, работающим с криптовалютами. В марте прошлого года Верховный суд отменил ограничение.

В декабре 2020 года Центральное бюро экономической разведки Индии предложило обложить торговлю криптовалютой налогом на товары и услуги в размере 18%.