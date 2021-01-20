Отдых в высокий сезон: сколько стоит одежда, снаряжение и жилье для отдыха в Карпатах

Стоимость комплекта одежды и полной экипировки для активного досуга в горах стоит примерно 6,3 тысячи гривен, а для ребенка — 5,5 тысяч. Приобрести только спортивное снаряжение на OLX можно за 3 тысячи гривен. А вот арендовать целый дом в Закарпатье можно от 1500 грн в сутки.

Об этом пишут аналитики OLX.

Низкие температуры и большая высота над уровнем моря ставят серьезные требования к одежде. Чтобы покататься несколько часов на свежем воздухе и погулять по горным тропам, необходимо утепляться. Поэтому маст-хэв зимнего сезона — термобелье, надежные ботинки и теплая верхняя одежда.

Стоимость одежды за полный комплект для активного досуга в горах составляет более 3,3 тысячи грн в среднем:

Лыжный комбинезон — 1200 грн;

Ботинки трекинговые — 950 грн;

Куртка — 800 грн;

Термобелье — 500 грн;

Брюки — 450 грн;

Лыжная шапка — 200 грн;

Лыжные перчатки — 170 грн.

Собрать ребенка для активного зимнего отдыха получится вдвое дешевле:

Лыжный комбинезон — 750 грн;

Куртка — 450 грн;

Брюки — 275 грн;

Термобелье — 230 грн;

Лыжные перчатки — 170 грн;

Лыжная шапка — 150 грн.

Самым дорогим оказалось спортивное горнолыжное снаряжение:

Ботинки для сноуборда — 1250 грн;

Сноуборд — 800 грн;

Лыжи — 1000 грн;

Лыжные ботинки — 900 грн;

Детские лыжи — 800 грн;

Санки — 700 грн;

Лыжный шлем — 560 грн;

Лыжная маска — 500 грн;

Лыжные палки — 400 грн.

По данным аналитики OLX Недвижимость, среди направлений для активного зимнего отдыха больше всего предложений по посуточной аренде жилья:

Львовская область — 1157 предложений. Средняя стоимость аренды дома — 2130 грн, квартиры — 570 грн.

Ивано-Франковская — 450 предложений. Средняя стоимость аренды дома — 1900 грн, квартиры — 1200 грн.

Закарпатская область — 288 предложений. Средняя стоимость аренды дома — 1500 грн, квартиры — 1250 грн.



Инфографика: OLX

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.