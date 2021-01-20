Отдых в высокий сезон: сколько стоит одежда, снаряжение и жилье для отдыха в Карпатах

Стоимость комплекта одежды и полной экипировки для активного досуга в горах стоит примерно 6,3 тысячи гривен, а для ребенка — 5,5 тысяч. Приобрести только спортивное снаряжение на OLX можно за 3 тысячи гривен. А вот арендовать целый дом в Закарпатье можно от 1500 грн в сутки.
Об этом пишут аналитики OLX.
Низкие температуры и большая высота над уровнем моря ставят серьезные требования к одежде. Чтобы покататься несколько часов на свежем воздухе и погулять по горным тропам, необходимо утепляться. Поэтому маст-хэв зимнего сезона — термобелье, надежные ботинки и теплая верхняя одежда.
Стоимость одежды за полный комплект для активного досуга в горах составляет более 3,3 тысячи грн в среднем:
Собрать ребенка для активного зимнего отдыха получится вдвое дешевле:
Самым дорогим оказалось спортивное горнолыжное снаряжение:
По данным аналитики OLX Недвижимость, среди направлений для активного зимнего отдыха больше всего предложений по посуточной аренде жилья:
Инфографика: OLX
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