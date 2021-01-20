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Отдых в высокий сезон: сколько стоит одежда, снаряжение и жилье для отдыха в Карпатах

Отдых в высокий сезон: сколько стоит одежда, снаряжение и жилье для отдыха в Карпатах

Стоимость комплекта одежды и полной экипировки для активного досуга в горах стоит примерно 6,3 тысячи гривен, а для ребенка — 5,5 тысяч. Приобрести только спортивное снаряжение на OLX можно за 3 тысячи гривен. А вот арендовать целый дом в Закарпатье можно от 1500 грн в сутки.

Об этом пишут аналитики OLX.

Низкие температуры и большая высота над уровнем моря ставят серьезные требования к одежде. Чтобы покататься несколько часов на свежем воздухе и погулять по горным тропам, необходимо утепляться. Поэтому маст-хэв зимнего сезона — термобелье, надежные ботинки и теплая верхняя одежда.

Стоимость одежды за полный комплект для активного досуга в горах составляет более 3,3 тысячи грн в среднем:

  • Лыжный комбинезон — 1200 грн;
  • Ботинки трекинговые — 950 грн;
  • Куртка — 800 грн;
  • Термобелье — 500 грн;
  • Брюки — 450 грн;
  • Лыжная шапка — 200 грн;
  • Лыжные перчатки — 170 грн.

Собрать ребенка для активного зимнего отдыха получится вдвое дешевле:

  • Лыжный комбинезон — 750 грн;
  • Куртка — 450 грн;
  • Брюки — 275 грн;
  • Термобелье — 230 грн;
  • Лыжные перчатки — 170 грн;
  • Лыжная шапка — 150 грн.

Самым дорогим оказалось спортивное горнолыжное снаряжение:

  • Ботинки для сноуборда — 1250 грн;
  • Сноуборд — 800 грн;
  • Лыжи — 1000 грн;
  • Лыжные ботинки — 900 грн;
  • Детские лыжи — 800 грн;
  • Санки — 700 грн;
  • Лыжный шлем — 560 грн;
  • Лыжная маска — 500 грн;
  • Лыжные палки — 400 грн.

По данным аналитики OLX Недвижимость, среди направлений для активного зимнего отдыха больше всего предложений по посуточной аренде жилья:

  • Львовская область — 1157 предложений. Средняя стоимость аренды дома — 2130 грн, квартиры — 570 грн.
  • Ивано-Франковская — 450 предложений. Средняя стоимость аренды дома — 1900 грн, квартиры — 1200 грн.
  • Закарпатская область — 288 предложений. Средняя стоимость аренды дома — 1500 грн, квартиры — 1250 грн.


Инфографика: OLX

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По материалам Finance.UA
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