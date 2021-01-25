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40% работников IT-cферы утратили желание работать в Беларуси

40% работников IT-cферы утратили желание работать в Беларуси

Белорусский портал dev. by опубликовал выводы очередного опроса «айтишников». В исследовании приняли участии 1 150 ИТ-специалистов.

Из них 15% подтвердили, что уже работают за границей. Для сравнения: осенью таких было меньше 4%.

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Более 40% опрошенных ИТ-специалистов сообщили, что больше не имеют желания работать в стране и собираются сменить место жительства. Самые популярные варианты продолжения карьеры видятся в Польше, Украине, Литве.

Более трети «айтишников» не считают релокацию временной мерой и сразу рассматривают возможности получения вида на жительство.

Доля специалистов, которых всё устраивает и которые не видят необходимости уезжать, осталась такой же, как и четыре месяца назад — 4,6%.

Доля потенциальных релокантов среди сотрудников больших компаний с численностью от 500 человек неуклонно растет — сегодня их уже больше 42%.

Если соотнести структуру специализации работников ИТ-компаний с их планами, то выходит, что больше всего желающих остаться и продолжать работать в Беларуси среди тимлидов (Team Lead/Tech Lead) — 43,3%.

Самая большая категория работников, желающих релоцироваться — это разработчики (почти 36%). Среди QA Specialist самый высокий процент респондентов, которых все устраивает (8%). Больше всего уехавших из страны среди DevOps Engineer — 28,2%.

Из соседних стран Польша по-прежнему считается лучшим вариантом для релокации. Ее выбирают 60% респондентов.

В топ-3 стран подходящих для релокации вошла Германия, сместив на четвёртое место Украину. В пятёрку самых привлекательных стран вошла Чехия.

Ключевым фактором релокации для «айтишников» остается угроза жизни и безопасности своей и семьи (84%). Продолжение репрессий в стране заставит пересмотреть свои планы 70% опрошенных.

По материалам internetua.com
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