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Кабмин расширил действие постановления о снижении цен на газ на ОСМД

Кабмин расширил действие постановления о снижении цен на газ на ОСМД

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании расширил действие постановления об установлении предельной цены на природный газ на объединение собственников многоквартирных домов (ОСМД).

«Люди получают газ как от поставщиков, так и через ОСМД. Мы должны защитить и тех, кто получает газ через ОСМД… Предлагается дополнить наше решение, где мы установили цену 6,99 грн за кубометр», — сказал и. о. главы Минэнерго Юрий Витренко на заседании Кабмина.

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Премьер-министр Дениса Шмыгаль добавил, что решение принимается с доработкой в течение двух дней, поскольку некоторые ОСМД могут подпадать под действие спецобязательств (ПСО), поэтому в документе «необходимо очень четко определить и разграничить газ для населения и газ для бизнеса (ТКЭ)».

Напомним, Кабмин 18 января принял постановление, которым с 1 февраля устанавливается предельная цена на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку по магистральным газопроводам) — в среднем на 30% ниже январской цены. Согласно решению правительства, эта цена будет действовать до 31 марта.

ООО газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг готова поставлять газ газсбытам со скидкой к рыночной цене при условии, если газсбыт-контрагент обеспечит верификацию клиентской базы. «Газсбыт должен доказать наличие среди своих клиентов бытовых потребителей, а по итогам каждого месяца — проинформировать Нафтогаз, какие объемы направлены непосредственно на нужды населения», — отметили в НАК.

Если поставщик газа откажется поставлять газ бытовым клиентам по регулируемой цене, они станут клиентами поставщика «последней надежды» (ППН), которым является Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины.

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По материалам НВ
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