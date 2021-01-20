МТСБУ выплатило около 13,2 млн грн за обанкротившиеся страховые компании

За 2020 год моторное страховое бюро Украины (МТСБУ) осуществило 601 выплату за страховые компании-банкроты. Общая

сумма таких выплат составила около 13,2 млн грн, что на 69% меньше, чем аналогичный показатель 2019 года.

Об этом сообщает МТСБУ.

Возмещение происходило из Фонда защиты пострадавших, существующего в рамках МТСБУ.

По обязательствам шести страховщиков, которые прекратили работы на рынке ОСАГО, но еще не признаны банкротами в установленном законодательством порядке, сделано 463 выплаты путем возврата базового гарантийного взноса (БГВ) таких страховщиков в фонд МТСБУ на общую сумму почти 10 млн грн.

Согласно требованиям законодательства, МТСБУ имеет право начать выплаты за страховщиков-банкротов только после завершения процедуры банкротства или ликвидации. До этого момента МТСБУ не имеет права вернуть пострадавшим в ДТП базовый гарантийный взнос. Также МТСБУ не может осуществлять выплаты, если процедура банкротства или ликвидации уже началась. Таким образом, клиенты таких компаний должны ожидать полного завершения процесса. Согласно действующему законодательству, процедура банкротства может длиться до 12 месяцев, а также может быть продлена еще на 6 месяцев по решению Хозяйственного суда.

“Несовершенство действующей процедуры выплат по банкротам создает патовую правовую ситуацию, несправедливую по отношению к людям, пострадавшим в ДТП. Необходимо предусмотреть механизм, чтобы выплаты за страховщиков, не выполнивших обязательств перед пострадавшими, начинались сразу после того, как эти компании перестают быть членами МТСБУ. Тогда пострадавшие в ДТП смогут быстрее получить возмещение, а не ждать завершения длительных юридических процедур», – говорит генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Справка Finance.ua:

В 2019 году выплаты МТСБУ за обанкротившиеся страховые компании стали самыми высокими за все предыдущие годы.