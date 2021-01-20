МТСБУ выплатило около 13,2 млн грн за обанкротившиеся страховые компании

За 2020 год моторное страховое бюро Украины (МТСБУ) осуществило 601 выплату за страховые компании-банкроты. Общая
сумма таких выплат составила около 13,2 млн грн, что на 69% меньше, чем аналогичный показатель 2019 года.
Об этом сообщает МТСБУ.
Возмещение происходило из Фонда защиты пострадавших, существующего в рамках МТСБУ.
По обязательствам шести страховщиков, которые прекратили работы на рынке ОСАГО, но еще не признаны банкротами в установленном законодательством порядке, сделано 463 выплаты путем возврата базового гарантийного взноса (БГВ) таких страховщиков в фонд МТСБУ на общую сумму почти 10 млн грн.
Согласно требованиям законодательства, МТСБУ имеет право начать выплаты за страховщиков-банкротов только после завершения процедуры банкротства или ликвидации. До этого момента МТСБУ не имеет права вернуть пострадавшим в ДТП базовый гарантийный взнос. Также МТСБУ не может осуществлять выплаты, если процедура банкротства или ликвидации уже началась. Таким образом, клиенты таких компаний должны ожидать полного завершения процесса. Согласно действующему законодательству, процедура банкротства может длиться до 12 месяцев, а также может быть продлена еще на 6 месяцев по решению Хозяйственного суда.
“Несовершенство действующей процедуры выплат по банкротам создает патовую правовую ситуацию, несправедливую по отношению к людям, пострадавшим в ДТП. Необходимо предусмотреть механизм, чтобы выплаты за страховщиков, не выполнивших обязательств перед пострадавшими, начинались сразу после того, как эти компании перестают быть членами МТСБУ. Тогда пострадавшие в ДТП смогут быстрее получить возмещение, а не ждать завершения длительных юридических процедур», – говорит генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
OLX вводит изменения в правилах пользования сервисомВчера, 17:21 - 4843 8
Около 65% украинских АЗС продают бензин в убыток4 ч. назад - 1456 6
США объявили коррупционерам мат: кто под колпаком — СМИВчера, 12:25 - 3077 5
В Украине будут по-новому облагаться налогом международные посылки4 ч. назад - 1566 4
Госдолг Украины 2020 года вырос на 550 млрд гривен7 ч. назад - 376 3
Межбанк: к чему приведет рост доллара и евроВчера, 18:35 - 2196
Рада приняла за основу законопроект о защите украинцев от коллекторов6 ч. назад - 1721
НБУ принял решение ликвидировать еще один банк3 ч. назад - 1712
В Украине будут по-новому облагаться налогом международные посылки4 ч. назад - 1566 4
Около 65% украинских АЗС продают бензин в убыток4 ч. назад - 1456 6
Япония представила космическую ракету нового поколенияПозавчера, 12:10 - 691
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 805 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1540 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2338 6
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 924