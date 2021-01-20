В Минздраве рассказали, как и где украинцам после вакцинации будут выдавать COVID-паспорта

Украина потенциально рассматривает возможность введения международного свидетельства о вакцинации, которые могут выдавать после курса прививок от коронавируса. Но вероятное введение такого документа может привести к чрезмерному спросу в частных компаниях, чтобы сделать прививку вне очереди и поехать за границу.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время онлайн-дискуссии «Вакцинация. Коррупция. COVID-19».

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«Мы понимаем, что в дальнейшем будет расти ажиотаж относительно доступа к частным структурам, чтобы провакцинироваться вне очереди после возможного введения международного свидетельства о вакцинации, которое позволит путешествовать. Это может быть одной из критических точек. Но комитет по чрезвычайным ситуациям при ВОЗ в январе обратился ко всем странам не спешить с их введением как элемента пересечения государственных границ. Они сейчас прорабатывают эту позицию, которая будет озвучена», — сказал он.

Ляшко рассказал, что в Украине запись о вакцинации от коронавируса будут делать в электронной системе здравоохранения. В дальнейшем, чтобы получить COVID-паспорт, нужно будет обратиться к семейному врачу.

«Мы делаем запись в электронной системе здравоохранения, не генерируем никаких других систем. До 10 февраля все медицинские системы протестируют этот модуль, который будет готов к использованию. Из электронной системы здравоохранения можно будет сгенерировать международное свидетельство о вакцинации. Поэтому мы не делаем приоритет, но имеем такую возможность, и в Украине это не будет барьером», — отметил главный санитарный врач.

В то же время Ляшко заверил, что на частный рынок допустят вакцины не ранее второго полугодия 2021 года.