Qualcomm анонсировала передовые платформы для умных автомобилей будущего

Компания Qualcomm Technologies анонсировала платформы Snapdragon Automotive Cockpit четвёртого поколения, которые предназначены для создания умных подключённых автомобилей. Передовые решения были представлены в рамках онлайн-мероприятия, а автомобили на их основе появятся в ближайшие несколько лет.

Полностью масштабируемые платформы Performance, Premiere и Paramount предназначены для построения транспортных средств начального, среднего и премиального уровней соответственно. В основе представленных решений Qualcomm находятся 5-нанометровые процессоры, обеспечивающие высокий уровень производительности при невысоком энергопотреблении.

Вице-президент Qualcomm по продуктам для автомобильного сектора Накул Дуггал (Nakul Duggal) сказал о том, что компания стремится «заново изобрести» опыт подключения к Сети, а также добавил, что Qualcomm намерена помочь автопроизводителям «упростить доступ к передовым информационно-развлекательным технологиям», призванным повысить безопасность и комфорт пассажиров.

Анонсированные платформы построены на базе процессоров Snapdragon, которые содержат ядра Kryo и графический ускоритель Adreno. Четвёртое поколение платформ Snapdragon Automotive Cockpit отличается улучшенной графикой, расширенными мультимедийными возможностями, а также наличием более продвинутых технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта, которые позволят транспортному средству лучше ориентироваться на местности и адаптироваться к предпочтениям пользователя.

Платформы нового поколения поддерживают подключение более десяти дисплеев высокой чёткости, часть из которых может входить в состав мультимедийной системы, тогда как другие будут использоваться для иных целей. Платформы также обеспечивают возможность подключения нескольких камер высокой чёткости, которые позволят фиксировать происходящее внутри и снаружи транспортного средства. Улучшенные возможности искусственного интеллекта обеспечат возможность большей персонализации системы, более естественное голосовое управление, понимание речи, мониторинг действий водителя и пассажиров и др.

Ожидается, что первые автомобили, построенные на базе новых платформ от Qualcomm, будут представлены в ближайшие несколько лет.