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Qualcomm анонсировала передовые платформы для умных автомобилей будущего

Qualcomm анонсировала передовые платформы для умных автомобилей будущего

Компания Qualcomm Technologies анонсировала платформы Snapdragon Automotive Cockpit четвёртого поколения, которые предназначены для создания умных подключённых автомобилей. Передовые решения были представлены в рамках онлайн-мероприятия, а автомобили на их основе появятся в ближайшие несколько лет.

Полностью масштабируемые платформы Performance, Premiere и Paramount предназначены для построения транспортных средств начального, среднего и премиального уровней соответственно. В основе представленных решений Qualcomm находятся 5-нанометровые процессоры, обеспечивающие высокий уровень производительности при невысоком энергопотреблении.

Вице-президент Qualcomm по продуктам для автомобильного сектора Накул Дуггал (Nakul Duggal) сказал о том, что компания стремится «заново изобрести» опыт подключения к Сети, а также добавил, что Qualcomm намерена помочь автопроизводителям «упростить доступ к передовым информационно-развлекательным технологиям», призванным повысить безопасность и комфорт пассажиров.

Анонсированные платформы построены на базе процессоров Snapdragon, которые содержат ядра Kryo и графический ускоритель Adreno. Четвёртое поколение платформ Snapdragon Automotive Cockpit отличается улучшенной графикой, расширенными мультимедийными возможностями, а также наличием более продвинутых технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта, которые позволят транспортному средству лучше ориентироваться на местности и адаптироваться к предпочтениям пользователя.

Платформы нового поколения поддерживают подключение более десяти дисплеев высокой чёткости, часть из которых может входить в состав мультимедийной системы, тогда как другие будут использоваться для иных целей. Платформы также обеспечивают возможность подключения нескольких камер высокой чёткости, которые позволят фиксировать происходящее внутри и снаружи транспортного средства. Улучшенные возможности искусственного интеллекта обеспечат возможность большей персонализации системы, более естественное голосовое управление, понимание речи, мониторинг действий водителя и пассажиров и др.

Ожидается, что первые автомобили, построенные на базе новых платформ от Qualcomm, будут представлены в ближайшие несколько лет.

По материалам 3dnews.ru
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