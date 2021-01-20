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Украина не получит широкого доступа к вакцине от COVID-19 до 2023 года — The Economist

Украина не получит широкого доступа к вакцине от COVID-19 до 2023 года — The Economist

Украина, в числе других стран с низким уровнем благосостояния, не получит широкого доступа к вакцинам от коронавируса до 2023 года.

Об этом говорится в материале издания The Economist.

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В начале 2021 года три вакцины — от компаний Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca — будут массово применяться в развитых странах.

Ожидается, что страны, которые стоят «в начале очереди», включая Великобританию, США и большинство стран ЕС, проведут вакцинацию приоритетных групп населения до конца марта, другие богатые страны наверстает упущенное к концу июня.

Однако, некоторые другие страны со средним доходом и большинство стран с низким доходом будут полагаться на механизм COVAX — инициативу ВОЗ, направленную на обеспечение 6 миллиардов доз вакцины для бедных стран.

По данным издания, первые 2 миллиарда из них будут переданы в 2021 году, в основном, работникам здравоохранения.

«Однако поставки COVAX могут поступать медленно, особенно если задержки в производстве и доставке в богатые страны переносят сроки доставки для бедных стран. В этих развивающихся странах широкого охвата вакцинацией не удастся достичь ранее 2023 года, если это вообще произойдет», — говорится в материале.

По данным издания, в число таких входят 85 стран, включая Украину.

По материалам УНН
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