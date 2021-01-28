В какой суд обращаться для взыскания задолженности по зарплате

В течение 2020 года государственные исполнители взыскали 94 130 138 гривен задолженности по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями.
Об этом пишет Минюст.
В случае нарушения работодателем законодательства об оплате труда работник имеет право обратиться в суд за защитой своих прав.
Для взыскания задолженности работник может обратиться в суд в порядке:
В какой суд обращаться. В суд l инстанции (районные, районные в городах, городские или районные суды) по местонахождению предприятия или по месту регистрации истца.
Сроки. Работники не ограничены в сроках относительно обращения с требованиями о взыскании причитающейся им заработной платы, а в случае обращения с требованиями о взыскании среднего заработка за время задержки в расчете — ограничены 3-месячным сроком.
С целью эффективного выполнения судебного решения о взыскании заработной платы и/или средней заработной платы за время задержки расчета взыскателю необходимо обратиться к государственному (или частному) исполнителю для принудительного исполнения судебного решения.
Что сможет сделать госисполнитель для восстановления нарушенного права:
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