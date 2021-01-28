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В какой суд обращаться для взыскания задолженности по зарплате

В какой суд обращаться для взыскания задолженности по зарплате

В течение 2020 года государственные исполнители взыскали 94 130 138 гривен задолженности по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями.

Об этом пишет Минюст.

В случае нарушения работодателем законодательства об оплате труда работник имеет право обратиться в суд за защитой своих прав.

Для взыскания задолженности работник может обратиться в суд в порядке:

  • приказного производства (подается заявление с требованием работника о взыскании начисленной, но не выплаченной суммы заработной платы и среднего заработка за время задержки расчета);
  • искового производства (подается иск, в случае наличия спора по размеру задолженности по выплате заработной платы и/или праву на ее получение).

В какой суд обращаться. В суд l инстанции (районные, районные в городах, городские или районные суды) по местонахождению предприятия или по месту регистрации истца.

Сроки. Работники не ограничены в сроках относительно обращения с требованиями о взыскании причитающейся им заработной платы, а в случае обращения с требованиями о взыскании среднего заработка за время задержки в расчете — ограничены 3-месячным сроком.

С целью эффективного выполнения судебного решения о взыскании заработной платы и/или средней заработной платы за время задержки расчета взыскателю необходимо обратиться к государственному (или частному) исполнителю для принудительного исполнения судебного решения.

Что сможет сделать госисполнитель для восстановления нарушенного права:

  • наложить арест на счета должника, открытые в отделениях банка;
  • наложить арест на движимое и недвижимое имущество;
  • включить должника в Единый реестр должников;
  • в судебном порядке временно ограничить руководителя предприятия в праве выезда за пределы страны.

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По материалам Finance.UA
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