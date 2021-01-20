Расходы на IT в мире возрастут в 2021 году на 6,2% — Gartner

Мировые расходы на информационные технологии (IT) в 2021 году достигнут $ 3,922 трлн и увеличатся на 6,2% в годовом измерении.
Такой прогноз сделала исследовательская компания Gartner. В 2020 году они снизились на 3,2% – до $ 3,695 трлн.
Вместе с тем в конце октября аналитики компании предполагали, что рост IT-расходов в 2021 году составит 4%.
«Беспрецедентная скорость цифровой трансформации в 2020 году для удовлетворения требований удаленной работы, образования и новых социальных норм превратила локдаун и меры социального дистанцирования в палку о двух концах. Это снизило негативное влияние пандемии на IT-расходы», — говорится в отчете компании.
Все сегменты рынка вернутся к росту в этом году. Ожидается, что сектор корпоративного программного обеспечения продемонстрирует самый быстрый подъем (8,8%) из-за более широкого распространения практики перехода сотрудников на удаленную работу. В сегменте устройств ожидается второй по величине рост в 2021 году (8%).
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