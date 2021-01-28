Пенсия военнослужащего: почему суд может отказать в перерасчете

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда по делу № 580/2417/19 отказал бывшему военнослужащему в иске относительно перерасчета пенсии, поскольку в справке о доходах не было указано ЕСВ, пишет sud.ua.

При обосновании своей позиции Верховный Суд исходил из следующего.

Одним из условий пенсионного обеспечения военнослужащих является определение видов денежного обеспечения, которые учитываются при начислении пенсий.

При начислении пенсии лицам, уволенным с военной службы, не учитывается такой составной элемент денежного обеспечения как единовременные дополнительные виды денежного обеспечения, в частности ежегодные, ежеквартальные, разовые дополнительные виды денежного обеспечения, кроме ежемесячных или выплачиваемых раз в месяц.

Как установлено судами предыдущих инстанций, истец при прохождении службы с октября 2016 по февраль 2018 года получал ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение, предусмотренное постановлением Правительства № 889.

Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 06.02.2019 года по делу № 522/2738/17 отметила, что факт уплаты единого взноса имеет значение для решения вопроса включения в денежное обеспечение для начисления пенсии его видов из перечня, определенного статьей 43 Закона № 2262-ХІІ.

То есть, ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение военнослужащего, которое он получал во время прохождения службы, включается в состав денежного обеспечения, с которого производится начисление пенсии, при условии начисления и уплаты с такового единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

В то же время, как правильно установлено судами предыдущих инстанций, в предоставленной истцом для перерасчета пенсии справке о доходах № 96 от 13.05.2019 за период с октября 2016 по сентябрь 2018 отсутствует информация об уплате единого взноса на общеобязательное социальное страхование.

Учитывая приведенное правовое регулирование и установленные по делу обстоятельства, коллегия судей соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций *об отсутствии в настоящее время правовых оснований для учета при начислении пенсии полученного во время прохождения истцом военной службы ежемесячного дополнительного денежного вознаграждения в размере 50 668,99 грн (60% от денежного обеспечения).

Суд апелляционной инстанции верно констатировал, что при наличии такой информации пенсия истца подлежит перерасчету с денежного обеспечения с учетом ежемесячного дополнительного денежного вознаграждения военнослужащему.

Пример. В обосновании исковых требований истец указал, что с октября 2018 г. является получателем пенсии по инвалидности в соответствии с Законом Украины № 2262-XII.

Однако, при начислении пенсии ответчиком противоправно не учтены фактически полученные им в составе денежного довольствия за последние 24 календарных месяца службы подряд перед увольнением, указанные выше суммы дополнительных видов денежного обеспечения.

Решением Черкасского окружного административного суда от 20.09.2019, оставленным без изменений постановлением Шестого апелляционного административного суда от 23.12.2019, в удовлетворении иска отказано.

То есть, при начислении пенсии не учитывается такой составной элемент денежного обеспечения как единовременные дополнительные виды денежного обеспечения, в частности ежегодные, ежеквартальные, разовые дополнительные виды денежного обеспечения, кроме ежемесячных или выплачиваемых раз в месяц.

Таким образом, поскольку получаемые истцом при прохождении военной службы денежная помощь на оздоровление, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, единовременное пособие при увольнении и вознаграждение за непосредственное участие в АТО не входят в установленный частью третьей статьи 43 Закона № 2262-ХII перечень видов денежного обеспечения, у ответчика отсутствовали законные основания для проведения истцу перерасчета пенсии с включением в состав его денежного обеспечения, из которого начисляется пенсия, указанных выплат.