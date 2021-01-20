Национальная экономическая стратегия предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса - Петрашко

Одним из ключевых векторов программы Национальной экономической стратегии до 2030 года является поддержка малого и среднего бизнеса, в частности, расширение доступа к финансированию и упрощение регуляторной среды.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии до 2030 года.

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«Ключевыми направлениями программы Национальной экономической стратегии до 2030 года определено развитие экосистемы поддержки бизнеса, расширение доступа к финансированию и упрощение регуляторной среды. Эти три блока — это то, что влияет на развитие каждого предпринимателя», — сказал Петрашко.

Он отметил, что вызовы глобальной и национальной рецессии, которые связаны с коронакризисом, ухудшат перспективу развития предпринимательства, а это, в свою очередь, требует со стороны государства применения компенсационных механизмов.

«Мы говорим об упрощении условий введения бизнеса, а также о введении разного рода программ поддержки», — сказал министр.

Он напомнил, что правительством был принят ряд мер: введение моратория на проверки бизнеса, дерегуляцию условий введения предпринимательской деятельности, также начата цифровизация процессов.

Министр также отметил, что государственная программа «Доступные кредиты 5−7-9%» будет и дальше расширяться, чтобы стать более доступной для малого и среднего бизнеса.

«Мы будем на следующей неделе вносить инициативы в правительство по расширению программ поддержки, которые будут ориентироваться на МСБ», — добавил Петрашко.