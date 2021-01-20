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Samsung предложила ещё один вариант смартфона с гибким экраном

Samsung предложила ещё один вариант смартфона с гибким экраном

Компания Samsung предложила ещё один вариант смартфона с гибким дисплеем: описание устройства опубликовано на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Ресурс LetsGoDigital в сотрудничестве с Concept Creator представил рендеры аппарата, сформированные на основе патентной документации. Изображения дают представление о конструктивных особенностях гаджета.

Речь идёт о смартфоне-слайдере, который пользователи смогут раздвигать по ширине. При этом будет открываться доступ к дополнительной секции гибкого экрана, которая в сложенном состоянии скрыта внутри корпуса. В результате, полезная площадь дисплея увеличится примерно на 30 %.


Фото: LetsGoDigital

Для тыльной стороны предлагаются несколько вариантов исполнения. Здесь может быть установлен, скажем, вспомогательный экран. Кроме того, рассматривается возможность применения особого гибкого материала, который позволит задней панели вытягиваться из корпуса подобно фронтальному дисплею.


Фото: LetsGoDigital

Основная камера новинки, как отмечается, может быть выполнена в стиле смартфонов Galaxy S21. Она получит как минимум три оптических компонента с датчиками изображений. Среди прочего упомянут экранный дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.

Собирается ли Samsung создавать коммерческий аппарат на основе предложенного дизайна, пока не ясно.

По материалам 4PDA
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