Швейцарский UBS сообщил о росте квартальной прибыли на 137%

Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS сообщил о чистой прибыли в размере $1,71 млрд за IV квартал 2020 года, что на 137% больше, чем годом ранее.
Как сообщает CNBC, аналитики ожидали, что прибыль за трехмесячный период составит $967 млн. За III квартал прошлого года банк сообщил о чистой прибыли в размере $2,1 млрд.
Операционная прибыль UBS составила $8,1 млрд против $8,9 млрд на конец III квартала.
Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) – показатель платежеспособности банка – составил 13,8% по сравнению с 13,5% в предыдущем квартале.
Рентабельность собственного капитала – показатель доходности составил 12,9% по сравнению с 16,2% в предыдущем квартале.
Эти показатели являются первыми результатами холдинга под руководством Ральфа Хамерса, который занял пост генерального директора 1 ноября.
С начала года акции UBS выросли примерно на 3%.
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