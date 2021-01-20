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Швейцарский UBS сообщил о росте квартальной прибыли на 137%

Швейцарский UBS сообщил о росте квартальной прибыли на 137%

Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS сообщил о чистой прибыли в размере $1,71 млрд за IV квартал 2020 года, что на 137% больше, чем годом ранее.

Как сообщает CNBC, аналитики ожидали, что прибыль за трехмесячный период составит $967 млн. За III квартал прошлого года банк сообщил о чистой прибыли в размере $2,1 млрд.

Операционная прибыль UBS составила $8,1 млрд против $8,9 млрд на конец III квартала.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) – показатель платежеспособности банка – составил 13,8% по сравнению с 13,5% в предыдущем квартале.

Рентабельность собственного капитала – показатель доходности составил 12,9% по сравнению с 16,2% в предыдущем квартале.

Эти показатели являются первыми результатами холдинга под руководством Ральфа Хамерса, который занял пост генерального директора 1 ноября.

С начала года акции UBS выросли примерно на 3%.

По материалам Mind
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