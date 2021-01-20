В Крыму продали "Коктебель" за 1,5 млн долларов

В оккупированном Крыму на аукционе продали винный завод «Коктебель». Его выкупила компания, которая ранее арендовала его у оккупационной власти.
Соответствующие данные опубликованы на официальном российском сайте для размещения информации о проведении торгов.
Сообщается, что в аукционе участвовали две компании и одно физическое лицо. Победителем стало ООО «Завод марочных вин „Коктебель“», которое ранее арендовало имущество.
Также сообщается, что завод продали за 110 млн российских рублей, что эквивалентно 1,43 млн долларов. Лот состоял из 73 нежилых зданий, производственных цехов и другой недвижимости, а также земельных участков.
Компания, которая победила на торгах, принадлежит российскому «Гатчинскому спиртовому заводу» из Ленинградской области. «Коктебель» производит сухие, полусухие и полусладкие вина, портвейны. У него есть свои виноградники на площади около 1 тысячи гектаров.
Напомним, ранее сообщалось, что «Коктебель» выставили на продажу по стартовой цене 1,36 млн долларов.
До этого крымский винзавод «Массандра» продали почти за 73 млн долларов. В украинской прокуратуре заявили, что продажа завода на оккупированной территории является военным преступлением. Его выкупила структура «Банка „Россия“», который связывают с ближайшим окружением президента России Владимира Путина и с ним самим.
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